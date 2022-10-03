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星巴克「買一送一」又來了！ 這次要先在社群尋找小熊
迎接10月的第一個星期一，星巴克「買一送一」又來了！為慶祝國際咖啡日，只要至星巴克Facebook、Instagram、LINE官方帳號，找到Bearista之後立刻截圖，於10月3、4、5日一連3天的早上11點至晚上8點，憑截圖至門市購買兩杯大杯（含）以上相同容量、風味、冰熱的全品項飲料，其中一杯由星巴克招待。
優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，也無法與其他行銷活動合併使用；車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，亦不適用。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
一如過往，機場管制區內門市、草山、清境、科教館、日月潭…等特定門市，並不適用此優惠。
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