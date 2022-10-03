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星巴克「買一送一」又來了！ 這次要先在社群尋找小熊

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布於10月3、4、5日一連3天，推出「社群尋找小熊．好友分享」買一送一優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。
星巴克宣布於10月3、4、5日一連3天，推出「社群尋找小熊．好友分享」買一送一優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。

迎接10月的第一個星期一，星巴克「買一送一」又來了！為慶祝國際咖啡日，只要至星巴克Facebook、Instagram、LINE官方帳號，找到Bearista之後立刻截圖，於10月3、4、5日一連3天的早上11點至晚上8點，憑截圖至門市購買兩杯大杯（含）以上相同容量、風味、冰熱的全品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，也無法與其他行銷活動合併使用；車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，亦不適用。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

一如過往，機場管制區內門市、草山、清境、科教館、日月潭…等特定門市，並不適用此優惠。

在星巴克Facebook、Instagram、LINE官方帳號，找到Bearista後截圖，活動期間即享「買一送一」。圖／摘自星巴克官網。
在星巴克Facebook、Instagram、LINE官方帳號，找到Bearista後截圖，活動期間即享「買一送一」。圖／摘自星巴克官網。

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