聽新聞
test
0:00 / 0:00

暴龍化石首次登上亞洲拍場「尚神」身價估8億元

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
佳士得宣布11月將在香港拍賣暴龍化石「「尚神(Shan)」，這將是首次登上亞洲拍場的暴龍化石，估價為1500萬到2500萬美元。圖／佳士得提供
佳士得宣布11月將在香港拍賣暴龍化石「「尚神(Shan)」，這將是首次登上亞洲拍場的暴龍化石，估價為1500萬到2500萬美元。圖／佳士得提供

拍賣市場無奇不有。但近年最令人驚奇的拍賣當屬恐龍化石。兩年前，佳士得在紐約以破台幣9億元的天價拍出暴龍化石史丹（Stan），帶來恐龍化石的拍賣熱潮。繼今年5月在紐約拍賣恐爪龍化石以1241萬美元成交後，佳士得宣布11月30日將在香港拍賣暴龍化石「尚神(Shan)」，這將是首次登上亞洲拍場的暴龍化石，估價為1500萬到2500萬美元(台幣4.8億至8億元)。買家將獲得與化石相關的所有權利及軟資產，並能為暴龍化石重新命名。

佳士得表示，「尚神」暴龍化石遺骸長 12.2米，高 4.6米，闊 2.1 米，重 1400 公斤。其遺骸於美國蒙大拿州麥康縣的地獄溪層出土，估計生活於 6800 萬至 6600 萬年前的白堊紀時期。 組裝後的化石準確重現「尚神」暴龍生動的狩獵姿勢，體現其凶猛個性。化石遺骸達到博物館級標準，以骨質密度計算的完整度達 54%，極具科學價值。

至於為什麼取名「尚神」?據了解，是因為暴龍化石遺骸的龐大尺寸，令人心生敬畏。尚神的S字母，也呼應目前名列恐龍化石身價最高的「史丹」（Stan）。身價驚人的「史丹」已運往阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，預計將於2025年開幕的阿布扎比自然歷史博物館展出。

化石 恐龍 佳士得

延伸閱讀

NBA／雷霆總管駁斥傳言無用 加媒稱暴龍虎視眈眈亞歷山大

獨／暴龍化石首登亞洲拍場！佳士得香港秋拍5億神獸

迄今歐亞內陸最完整！大陸湖北發現「直立人」頭骨化石

NBA／上季新人王巴恩斯天賦性格兼備 暴龍助教看好未來發展

相關新聞

雙濱小鎮 慢遊

聯合報有行旅企畫的「小鎮，走慢了時間，走進雙濱不平凡的日常」旅程，將沿著台十一線從花蓮豐濱慢遊到台東長濱。

暴龍化石首次登上亞洲拍場「尚神」身價估8億元

拍賣市場無奇不有。但近年最令人驚奇的拍賣當屬恐龍化石。兩年前，佳士得在紐約以破台幣9億元的天價拍出暴龍化石史丹（Stan...

華航首架皮卡丘彩繪機台北飛東京 首航客喊好幸運

華航首架「皮卡丘彩繪機CI」今天首航台北松山飛往東京羽田，有從台北抵達東京的旅客說很幸運。華航今天也在東京舉行皮卡丘彩繪...

23春夏巴黎時裝周／LOEWE火鶴開花 PAUL SMITH靜態展

早在本周持續2023春夏巴黎時裝周之前，當紅好萊塢女星千黛亞（ZENDAYA）就搶先穿上了LOEWE本季的立體火鶴花洋裝...

FRED首個品牌回顧展亮相巴黎東京宮 張員瑛貴氣賞珠寶

LVMH集團旗下的現代珠寶品牌斐登（FRED）自即日起至2022年10月24日在巴黎東京宮 (Palais de Tok...

肉控新綠洲！煙波新竹都會館「經典牛排館」升級開幕

到新竹旅遊住宿該吃什麼好呢？「煙波新竹都會館經典牛排館」為新竹口碑高的牛排餐廳，順應蔬食人口年輕化，經典牛排館不惜將原物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。