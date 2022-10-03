暴龍化石首次登上亞洲拍場「尚神」身價估8億元

拍賣市場無奇不有。但近年最令人驚奇的拍賣當屬恐龍化石。兩年前，佳士得在紐約以破台幣9億元的天價拍出暴龍化石史丹（Stan），帶來恐龍化石的拍賣熱潮。繼今年5月在紐約拍賣恐爪龍化石以1241萬美元成交後，佳士得宣布11月30日將在香港拍賣暴龍化石「尚神(Shan)」，這將是首次登上亞洲拍場的暴龍化石，估價為1500萬到2500萬美元(台幣4.8億至8億元)。買家將獲得與化石相關的所有權利及軟資產，並能為暴龍化石重新命名。

佳士得表示，「尚神」暴龍化石遺骸長 12.2米，高 4.6米，闊 2.1 米，重 1400 公斤。其遺骸於美國蒙大拿州麥康縣的地獄溪層出土，估計生活於 6800 萬至 6600 萬年前的白堊紀時期。 組裝後的化石準確重現「尚神」暴龍生動的狩獵姿勢，體現其凶猛個性。化石遺骸達到博物館級標準，以骨質密度計算的完整度達 54%，極具科學價值。

至於為什麼取名「尚神」?據了解，是因為暴龍化石遺骸的龐大尺寸，令人心生敬畏。尚神的S字母，也呼應目前名列恐龍化石身價最高的「史丹」（Stan）。身價驚人的「史丹」已運往阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，預計將於2025年開幕的阿布扎比自然歷史博物館展出。