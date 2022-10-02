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23春夏巴黎時裝周／LOEWE火鶴開花 PAUL SMITH靜態展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
簡約俐落的現代的裙撐出現在LOEWE 2023春夏系列女裝上。圖／LOEWE提供
簡約俐落的現代的裙撐出現在LOEWE 2023春夏系列女裝上。圖／LOEWE提供

早在本周持續2023春夏巴黎時裝周之前，當紅好萊塢女星千黛亞（ZENDAYA）就搶先穿上了LOEWE本季的立體火鶴花洋裝，在網路上引起轟動。正如ZENDAYA身上的洋裝，這次的秀場上中樹立著一朵超巨型的火鶴花。花卉本來就是植物的生殖器官，此次LOEWE將火鶴花獨立放大出來，以大自然的精妙構造令人聯想起情慾意味，體現品牌本季的主題：透過服裝的線條、顏色及形態去勾引觀者的想像。

服裝外形以縮減、收緊及重新設計的手法處理，琺瑯金屬印花圖騰及不規則針織款式的連身裙、皮外套及獵裝外都縮小版型。設數位印花圖騰，T恤、襯衫及斜紋棉布褲經過扭曲、填充、拉長及改變比例，配上垂墜剪裁披肩。布料的質地互相對比，絲絨及油蠟布呈現啞光效果，琺瑯及皮革則擁有亮麗光澤，顛覆期待。幽默趣味的配件再次引起話題：膨脹橡膠高跟鞋及氣球飾高跟鞋、膨脹的Puffer Goya包、全新流線設計的Paseo包則配上純銀編織鍊。

同時，老字號男裝設計師品牌Paul Smith則以靜態展的方式，發表本季女裝，延續了1980年代男裝秀系列的放浪情懷，強調現代剪裁和晚宴禮服的搭配度。精緻剪裁、優美洋裝和現代風格的外套在該系列中成為穿搭主軸，並選用亞麻、毛料、平織、西裝料和緞面上等面料，成就本季女裝系列。

在1990年代崛起的巴黎同名設計師品牌Isabel Marant，本季則延續了從米蘭時裝週掀起的一系列Y2K復古趨勢，回歸品牌最1990時代魅力的造型。皮革與絲綢的混搭、鉤針編織物與皮革的應用，雪紡絲綢衣上有閃亮著金屬光澤的亮片刺繡，吊帶裙則搭配寬鬆的工裝褲，大量的低腰褲口袋和褪色色彩印花讓人想起千禧年代的美學復興。色彩和圖案系列融合大地色調以及印花，女性化的細節、大量的金色、精緻的皺飾邊細肩帶，則為整體注入了鮮明的FLOU風格。

Isabel Marant 2023春夏系列大量混搭鉤針編織物。圖／惇聚國際提供
Isabel Marant 2023春夏系列大量混搭鉤針編織物。圖／惇聚國際提供
LOEWE 2023春夏系列在比利和輪廓上顛覆想像。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023春夏系列在比利和輪廓上顛覆想像。圖／LOEWE提供
Isabel Marant 2023春夏系列讓人想起千禧年代的美學復興。圖／惇聚國際提供
Isabel Marant 2023春夏系列讓人想起千禧年代的美學復興。圖／惇聚國際提供
Paul Smith 2023 春夏女裝系列，以時尚、柔美的女性輪廓和不羈的自在態度為特色。圖／藍鐘提供
Paul Smith 2023 春夏女裝系列，以時尚、柔美的女性輪廓和不羈的自在態度為特色。圖／藍鐘提供
氣球飾高跟鞋。圖／LOEWE提供
氣球飾高跟鞋。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023春夏系列的火鶴花本身造型在玩比例放大後彰顯了情慾意味。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023春夏系列的火鶴花本身造型在玩比例放大後彰顯了情慾意味。圖／LOEWE提供
Isabel Marant 2023春夏系列重新推出了1990年代的造型。圖／惇聚國際提供
Isabel Marant 2023春夏系列重新推出了1990年代的造型。圖／惇聚國際提供
Paul Smith 2023 春夏女裝系列，凸顯寬大的肩部線條、 極簡結構和收腰設計的寬闊夾克，給人一種超大號男友風輪廓印象。圖／藍鐘提供
Paul Smith 2023 春夏女裝系列，凸顯寬大的肩部線條、 極簡結構和收腰設計的寬闊夾克，給人一種超大號男友風輪廓印象。圖／藍鐘提供
Paul Smith 2023 春夏女裝系列，無袖背心套裝、不對稱角扣和扎實俐落的肩部線條，搭配成套短褲展現簡約有型的都會風格。圖／藍鐘提供
Paul Smith 2023 春夏女裝系列，無袖背心套裝、不對稱角扣和扎實俐落的肩部線條，搭配成套短褲展現簡約有型的都會風格。圖／藍鐘提供
LOEWE發表2023春夏女裝時裝秀系列。圖／LOEWE提供
LOEWE發表2023春夏女裝時裝秀系列。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023春夏系列顛覆期待的洋裝和氣球飾高跟鞋。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023春夏系列顛覆期待的洋裝和氣球飾高跟鞋。圖／LOEWE提供
巧玩比例的視覺錯覺也是LOEWE 2023春夏系列的一個重要元素。圖／LOEWE提供
巧玩比例的視覺錯覺也是LOEWE 2023春夏系列的一個重要元素。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023春夏系列在比利和輪廓上顛覆想像。圖／LOEWE提供
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品牌 火鶴花

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