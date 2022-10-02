23春夏巴黎時裝周／LOEWE火鶴開花 PAUL SMITH靜態展

早在本周持續2023春夏巴黎時裝周之前，當紅好萊塢女星千黛亞（ZENDAYA）就搶先穿上了LOEWE本季的立體火鶴花洋裝，在網路上引起轟動。正如ZENDAYA身上的洋裝，這次的秀場上中樹立著一朵超巨型的火鶴花。花卉本來就是植物的生殖器官，此次LOEWE將火鶴花獨立放大出來，以大自然的精妙構造令人聯想起情慾意味，體現品牌本季的主題：透過服裝的線條、顏色及形態去勾引觀者的想像。

服裝外形以縮減、收緊及重新設計的手法處理，琺瑯金屬印花圖騰及不規則針織款式的連身裙、皮外套及獵裝外都縮小版型。設數位印花圖騰，T恤、襯衫及斜紋棉布褲經過扭曲、填充、拉長及改變比例，配上垂墜剪裁披肩。布料的質地互相對比，絲絨及油蠟布呈現啞光效果，琺瑯及皮革則擁有亮麗光澤，顛覆期待。幽默趣味的配件再次引起話題：膨脹橡膠高跟鞋及氣球飾高跟鞋、膨脹的Puffer Goya包、全新流線設計的Paseo包則配上純銀編織鍊。

同時，老字號男裝設計師品牌Paul Smith則以靜態展的方式，發表本季女裝，延續了1980年代男裝秀系列的放浪情懷，強調現代剪裁和晚宴禮服的搭配度。精緻剪裁、優美洋裝和現代風格的外套在該系列中成為穿搭主軸，並選用亞麻、毛料、平織、西裝料和緞面上等面料，成就本季女裝系列。