FRED首個品牌回顧展亮相巴黎東京宮 張員瑛貴氣賞珠寶

LVMH集團旗下的現代珠寶品牌斐登(FRED)自即日起至2022年10月24日在巴黎東京宮 (Palais de Tokyo)舉辦首個品牌回顧展《FRED,Jeweller Creator since 1936》,並於上周舉辦開幕活動。這場展覽以生動有趣的演繹手法交織過去、現在與未來,耗時三年時間籌備,囊括有展450多件珠寶和珍貴器物,和近300餘件從品牌歷史檔案及私人收藏中搜集而來的創作、從未曝光的典藏文獻,規模空前。包括品牌家族傳人Valérie Samuel、全新韓國品牌大使張員瑛、《花邊教主》男演員Ed Westwick、《Emily in Paris》女演員Ashley Park等名人應邀出席。

2019年,在品牌執行長Charles Leung與副總裁暨藝術總監Valérie Samuel(她也是品牌創辦人Fred Samuel的孫女)的推動下,FRED重新發掘並整理出過往數十年來的珍貴史料:在一千個總重近十噸的箱子裡,藏有超過4500幅圖畫和水粉畫、六千多張照片及數百份文件,並在全球發起《FRED seeks FRED》這項活動,廣邀各界藏家響應。為了這場回顧展,品牌花了近三年時間進行籌備、調查和研究,並且邀請兩位公認經驗豐富的珠寶專家擔任策展人,分別是教授暨珠寶歷史學家Vanessa Cron,以及珠寶編輯且著有眾多珠寶相關主題書籍的Vincent Meylan。