FRED首個品牌回顧展亮相巴黎東京宮 張員瑛貴氣賞珠寶
LVMH集團旗下的現代珠寶品牌斐登（FRED）自即日起至2022年10月24日在巴黎東京宮 (Palais de Tokyo）舉辦首個品牌回顧展《FRED，Jeweller Creator since 1936》，並於上周舉辦開幕活動。這場展覽以生動有趣的演繹手法交織過去、現在與未來，耗時三年時間籌備，囊括有展450多件珠寶和珍貴器物，和近300餘件從品牌歷史檔案及私人收藏中搜集而來的創作、從未曝光的典藏文獻，規模空前。包括品牌家族傳人Valérie Samuel、全新韓國品牌大使張員瑛、《花邊教主》男演員Ed Westwick、《Emily in Paris》女演員Ashley Park等名人應邀出席。
2019年，在品牌執行長Charles Leung與副總裁暨藝術總監Valérie Samuel（她也是品牌創辦人Fred Samuel的孫女）的推動下，FRED重新發掘並整理出過往數十年來的珍貴史料：在一千個總重近十噸的箱子裡，藏有超過4500幅圖畫和水粉畫、六千多張照片及數百份文件，並在全球發起《FRED seeks FRED》這項活動，廣邀各界藏家響應。為了這場回顧展，品牌花了近三年時間進行籌備、調查和研究，並且邀請兩位公認經驗豐富的珠寶專家擔任策展人，分別是教授暨珠寶歷史學家Vanessa Cron，以及珠寶編輯且著有眾多珠寶相關主題書籍的Vincent Meylan。
秉持品牌向來有別傳統的前瞻性作風，FRED選址發出過去從未舉辦過珠寶商展覽的巴黎東京宮，展場面積近八百平方公尺，以「光」為共同主題，共分為12個主題展間，每個展間都反映出「Fred先生」的個性與FRED品牌的風格。展覽除了敘述創辦人Fred Samuel與其長子 Henri Samuel生平，更聚焦品牌史上最重要的101.57克拉的Soleil d'Or黃鑽，是一顆原始重量105.54克拉的祖母綠車工濃彩黃鑽，在全球最大車工鑽石中名列第52位，美國寶石協會列為「世界上最令人驚豔的寶石之一」，奪目如太陽般光芒的光芒，在特殊設計的展示中，首次向世界公開。
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