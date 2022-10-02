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FRED首個品牌回顧展亮相巴黎東京宮 張員瑛貴氣賞珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全新韓國品牌大使、女團IVE成員張員瑛出席《FRED，Jeweller Creator since 1936》回顧展開幕活動。圖／摘自品牌官方IG
全新韓國品牌大使、女團IVE成員張員瑛出席《FRED，Jeweller Creator since 1936》回顧展開幕活動。圖／摘自品牌官方IG

LVMH集團旗下的現代珠寶品牌斐登（FRED）自即日起至2022年10月24日在巴黎東京宮 (Palais de Tokyo）舉辦首個品牌回顧展《FRED，Jeweller Creator since 1936》，並於上周舉辦開幕活動。這場展覽以生動有趣的演繹手法交織過去、現在與未來，耗時三年時間籌備，囊括有展450多件珠寶和珍貴器物，和近300餘件從品牌歷史檔案及私人收藏中搜集而來的創作、從未曝光的典藏文獻，規模空前。包括品牌家族傳人Valérie Samuel、全新韓國品牌大使張員瑛、《花邊教主》男演員Ed Westwick、《Emily in Paris》女演員Ashley Park等名人應邀出席。

2019年，在品牌執行長Charles Leung與副總裁暨藝術總監Valérie Samuel（她也是品牌創辦人Fred Samuel的孫女）的推動下，FRED重新發掘並整理出過往數十年來的珍貴史料：在一千個總重近十噸的箱子裡，藏有超過4500幅圖畫和水粉畫、六千多張照片及數百份文件，並在全球發起《FRED seeks FRED》這項活動，廣邀各界藏家響應。為了這場回顧展，品牌花了近三年時間進行籌備、調查和研究，並且邀請兩位公認經驗豐富的珠寶專家擔任策展人，分別是教授暨珠寶歷史學家Vanessa Cron，以及珠寶編輯且著有眾多珠寶相關主題書籍的Vincent Meylan。

秉持品牌向來有別傳統的前瞻性作風，FRED選址發出過去從未舉辦過珠寶商展覽的巴黎東京宮，展場面積近八百平方公尺，以「光」為共同主題，共分為12個主題展間，每個展間都反映出「Fred先生」的個性與FRED品牌的風格。展覽除了敘述創辦人Fred Samuel與其長子 Henri Samuel生平，更聚焦品牌史上最重要的101.57克拉的Soleil d'Or黃鑽，是一顆原始重量105.54克拉的祖母綠車工濃彩黃鑽，在全球最大車工鑽石中名列第52位，美國寶石協會列為「世界上最令人驚豔的寶石之一」，奪目如太陽般光芒的光芒，在特殊設計的展示中，首次向世界公開。

全新韓國品牌大使、女團IVE成員張員瑛出席《FRED，Jeweller Creator since 1936》回顧展開幕活動。圖／摘自品牌官方IG
全新韓國品牌大使、女團IVE成員張員瑛出席《FRED，Jeweller Creator since 1936》回顧展開幕活動。圖／摘自品牌官方IG
展品之一為1981年的Eleonor項鍊，黃k金鑲嵌鑽石與紅寶石。圖／斐登提供
展品之一為1981年的Eleonor項鍊，黃k金鑲嵌鑽石與紅寶石。圖／斐登提供
展品之一為Force 10黃k金與精鋼可轉換手環。圖／斐登提供
展品之一為Force 10黃k金與精鋼可轉換手環。圖／斐登提供
展品之一為約1970年代的黃K金戒指，鑲嵌海水藍寶石與青金石。圖／斐登提供
展品之一為約1970年代的黃K金戒指，鑲嵌海水藍寶石與青金石。圖／斐登提供
1995年FRED為尼泊爾皇室製作的可轉換是冠勉與戒指。圖／斐登提供
1995年FRED為尼泊爾皇室製作的可轉換是冠勉與戒指。圖／斐登提供
《FRED，Jeweller Creator since 1936》回顧展主視覺。圖／斐登提供
《FRED，Jeweller Creator since 1936》回顧展主視覺。圖／斐登提供
全新Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列於晚宴中展演。圖／斐登提供
全新Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列於晚宴中展演。圖／斐登提供
全新Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列於晚宴中展演。圖／斐登提供
全新Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列於晚宴中展演。圖／斐登提供

品牌 珠寶 巴黎

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