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再進化！JISOO享品牌大使福利 搶先戴卡地亞靈動美洲豹
美洲豹是珠寶品牌卡地亞（CARTIER）的象徵，自1914年就開始出現在品牌的作品中。2022年，卡地亞的美洲豹家族迎來全新Panthère Articulée靈動美洲豹系列，6款黃K金與白K金鋪鑲鑽石的戒指、手環、項鍊上，以栩栩如生的立體身形，甚至運用鉸接結構，彰顯自由不羈的美洲豹魅力。
卡地亞在Panthère Articulée靈動美洲豹作品中以純粹線條和極簡設計，演繹簡約珠寶美學：黃K金手環點綴黑色真漆八邊形豹紋，白K金鋪鑲鑽石手環則鑲嵌縞瑪瑙豹紋。兩顆立體鮮明的豹頭，在弧形環身兩端彼此相望、兩兩相對，祖母綠和沙弗萊石豹眼相映成趣，展現卡地亞標誌性美洲豹的迷人魅力和獨特氣質。而柔軟靈活、流暢自如的項鍊手環，不見任何鉸鍊，這個由卡地亞研發的隱形裝置令整體作品更添神秘氣息。
Panthère Articulée靈動美洲豹項鍊和手環靈活自如的奧秘在於組裝不同的模組，貫穿其中的兩枚K金簧片連接豹頭內的兩條彈簧，使簧片保持張力。為了能讓達到這種生氣蓬勃的靈活效果，工匠需依循豹紋的分佈狀態，順勢而為。對於鑲鑽款式，鑲嵌師以金屬細絲環繞每顆鑽石，透過細膩排列縞瑪瑙斑點，營造出動物毛皮的效果，運用品牌獨特的「毛髮鑲嵌法」，重現如絲緞般柔滑的美洲豹毛皮。
美洲豹的斑紋在1914年時開始裝飾美洲豹的作品。至1948年時，當時的卡地亞藝術總監貞杜桑首度將向來平面的美洲豹以立體的方式活躍珠寶上，從此，美洲豹貫穿卡地亞歷史：時而生動寫實，時而鮮明矚目，時而狂野不羈，美洲豹造型作品不斷推陳出新，成為品牌最富盛名的代表之作。
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