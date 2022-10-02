快訊

男幫超商茶葉蛋鍋加熱水「報銷還被求償百萬」 業者回應了

9旬翁無照駕22年老車撞死路人3萬交保 家屬曾勸別開車

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

再進化！JISOO享品牌大使福利 搶先戴卡地亞靈動美洲豹

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
卡地亞大使、BLACKPINK成員JISOO金智秀配戴Panthère Articulée靈動美洲豹系列作品。圖／卡地亞提供
卡地亞大使、BLACKPINK成員JISOO金智秀配戴Panthère Articulée靈動美洲豹系列作品。圖／卡地亞提供

美洲豹是珠寶品牌卡地亞（CARTIER）的象徵，自1914年就開始出現在品牌的作品中。2022年，卡地亞的美洲豹家族迎來全新Panthère Articulée靈動美洲豹系列，6款黃K金與白K金鋪鑲鑽石的戒指、手環、項鍊上，以栩栩如生的立體身形，甚至運用鉸接結構，彰顯自由不羈的美洲豹魅力。

卡地亞在Panthère Articulée靈動美洲豹作品中以純粹線條和極簡設計，演繹簡約珠寶美學：黃K金手環點綴黑色真漆八邊形豹紋，白K金鋪鑲鑽石手環則鑲嵌縞瑪瑙豹紋。兩顆立體鮮明的豹頭，在弧形環身兩端彼此相望、兩兩相對，祖母綠和沙弗萊石豹眼相映成趣，展現卡地亞標誌性美洲豹的迷人魅力和獨特氣質。而柔軟靈活、流暢自如的項鍊手環，不見任何鉸鍊，這個由卡地亞研發的隱形裝置令整體作品更添神秘氣息。

Panthère Articulée靈動美洲豹項鍊和手環靈活自如的奧秘在於組裝不同的模組，貫穿其中的兩枚K金簧片連接豹頭內的兩條彈簧，使簧片保持張力。為了能讓達到這種生氣蓬勃的靈活效果，工匠需依循豹紋的分佈狀態，順勢而為。對於鑲鑽款式，鑲嵌師以金屬細絲環繞每顆鑽石，透過細膩排列縞瑪瑙斑點，營造出動物毛皮的效果，運用品牌獨特的「毛髮鑲嵌法」，重現如絲緞般柔滑的美洲豹毛皮。

美洲豹的斑紋在1914年時開始裝飾美洲豹的作品。至1948年時，當時的卡地亞藝術總監貞杜桑首度將向來平面的美洲豹以立體的方式活躍珠寶上，從此，美洲豹貫穿卡地亞歷史：時而生動寫實，時而鮮明矚目，時而狂野不羈，美洲豹造型作品不斷推陳出新，成為品牌最富盛名的代表之作。

JISOO金智秀配戴Panthère Articulée靈動美洲豹系列作品。圖／卡地亞提供
JISOO金智秀配戴Panthère Articulée靈動美洲豹系列作品。圖／卡地亞提供
JISOO金智秀配戴Panthère Articulée靈動美洲豹系列作品。圖／卡地亞提供
JISOO金智秀配戴Panthère Articulée靈動美洲豹系列作品。圖／卡地亞提供
JISOO金智秀配戴Panthère Articulée靈動美洲豹系列作品。圖／卡地亞提供
JISOO金智秀配戴Panthère Articulée靈動美洲豹系列作品。圖／卡地亞提供
JISOO金智秀配戴Panthère Articulée靈動美洲豹系列作品。圖／卡地亞提供
JISOO金智秀配戴Panthère Articulée靈動美洲豹系列作品。圖／卡地亞提供
Panthère Articulée 靈動美洲豹項鍊，白K金，祖母綠，縞瑪瑙，鑽石。圖／卡地亞提供
Panthère Articulée 靈動美洲豹項鍊，白K金，祖母綠，縞瑪瑙，鑽石。圖／卡地亞提供
Panthère Articulée靈動美洲豹手環，黃K金，黑色真漆，沙弗萊石，縞瑪瑙。圖／卡地亞提供
Panthère Articulée靈動美洲豹手環，黃K金，黑色真漆，沙弗萊石，縞瑪瑙。圖／卡地亞提供
Panthère Articulée靈動美洲豹戒指，黃K金，黑色真漆，沙弗萊石，縞瑪瑙。圖／卡地亞提供
Panthère Articulée靈動美洲豹戒指，黃K金，黑色真漆，沙弗萊石，縞瑪瑙。圖／卡地亞提供
JISOO金智秀配戴Panthère Articulée靈動美洲豹系列作品。圖／卡地亞提供
JISOO金智秀配戴Panthère Articulée靈動美洲豹系列作品。圖／卡地亞提供
Panthère Articulée靈動美洲豹手環，白K金，祖母綠，縞瑪瑙，鑽石。圖／卡地亞提供
Panthère Articulée靈動美洲豹手環，白K金，祖母綠，縞瑪瑙，鑽石。圖／卡地亞提供
Panthère Articulée 靈動美洲豹戒指，白K金，祖母綠，縞瑪瑙，鑽石。圖／卡地亞提供
Panthère Articulée 靈動美洲豹戒指，白K金，祖母綠，縞瑪瑙，鑽石。圖／卡地亞提供
Panthère Articulée靈動美洲豹項鍊，黃K金，黑色真漆，沙弗萊石，縞瑪瑙。圖／卡地亞提供
Panthère Articulée靈動美洲豹項鍊，黃K金，黑色真漆，沙弗萊石，縞瑪瑙。圖／卡地亞提供
Panthère Articulée靈動美洲豹手環，黃K金，黑色真漆，沙弗萊石，縞瑪瑙。圖／卡地亞提供
Panthère Articulée靈動美洲豹手環，黃K金，黑色真漆，沙弗萊石，縞瑪瑙。圖／卡地亞提供

品牌 鑽石 珠寶

延伸閱讀

她連奪兩屆冠軍！2022「最美KPOP女偶像」排行榜出爐　女團新人接力進榜大洗牌

23春夏巴黎時裝周／JISOO公主待遇 排場碾壓娜塔莉波曼

「人間Dior」粉紅少女心炸裂！巴黎看秀Lady D-Joy包上掛Hello Kitty玩偶　飛環球見本尊扛巨大娃娃回國

23春夏巴黎時裝周／就是明晚！JISOO、車銀優同賞DIOR

相關新聞

老台北人記憶！ 西華飯店正式進軍元宇宙 NFT重現經典客房

老字號西華飯店也進軍元宇宙，繼二月熄燈後，在七月舉辦的「西華飯店經典傢俱特賣會」粉絲圍著西華飯店排隊繞了幾圈，掀起一波西華鐵粉搶購盛況，趁著懷舊氛圍正濃，西華飯店更是順勢進軍元宇宙...

23春夏巴黎時裝周／愛馬仕 沙漠GLAMPING藝術穿上身

愛馬仕（Hermès）2023年春夏女裝系列於10月1日於巴黎現場與線上同步發表。秀場中央一片隆起的光漠丘陵隨著光影變化...

再進化！JISOO享品牌大使福利 搶先戴卡地亞靈動美洲豹

美洲豹是珠寶品牌卡地亞（CARTIER）的象徵，自1914年就開始出現在品牌的作品中。2022年，卡地亞的美洲豹家族迎來...

海外遊刷卡商機 兆豐主打日本、台新訂房回饋最多

政府預計於10月13日實施入境免居隔「0+7」新制，正逢耶誕與跨年假期即將到來，民眾出國旅遊的期待蓄勢待發，發卡銀行摩拳...

邀台灣旅客造訪新加坡 實境遊戲上線

鎖定疫後台灣旅客市場，新加坡旅遊局今天起打造一系列新加坡相關專屬活動，包括攜手飯店打造新加坡主題房、美食月，更推出實境遊...

7-ELEVEN攜手「鯊魚先生」、「LEGO樂高」推雙主題集點

7-ELEVEN最新集點實在太生火！7-ELEVEN攜手社群超夯貼圖角色「鯊魚先生」以及大小朋友最熟悉的「LEGO樂高」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。