再進化！JISOO享品牌大使福利 搶先戴卡地亞靈動美洲豹

美洲豹是珠寶品牌卡地亞（CARTIER）的象徵，自1914年就開始出現在品牌的作品中。2022年，卡地亞的美洲豹家族迎來全新Panthère Articulée靈動美洲豹系列，6款黃K金與白K金鋪鑲鑽石的戒指、手環、項鍊上，以栩栩如生的立體身形，甚至運用鉸接結構，彰顯自由不羈的美洲豹魅力。

卡地亞在Panthère Articulée靈動美洲豹作品中以純粹線條和極簡設計，演繹簡約珠寶美學：黃K金手環點綴黑色真漆八邊形豹紋，白K金鋪鑲鑽石手環則鑲嵌縞瑪瑙豹紋。兩顆立體鮮明的豹頭，在弧形環身兩端彼此相望、兩兩相對，祖母綠和沙弗萊石豹眼相映成趣，展現卡地亞標誌性美洲豹的迷人魅力和獨特氣質。而柔軟靈活、流暢自如的項鍊手環，不見任何鉸鍊，這個由卡地亞研發的隱形裝置令整體作品更添神秘氣息。

Panthère Articulée靈動美洲豹項鍊和手環靈活自如的奧秘在於組裝不同的模組，貫穿其中的兩枚K金簧片連接豹頭內的兩條彈簧，使簧片保持張力。為了能讓達到這種生氣蓬勃的靈活效果，工匠需依循豹紋的分佈狀態，順勢而為。對於鑲鑽款式，鑲嵌師以金屬細絲環繞每顆鑽石，透過細膩排列縞瑪瑙斑點，營造出動物毛皮的效果，運用品牌獨特的「毛髮鑲嵌法」，重現如絲緞般柔滑的美洲豹毛皮。