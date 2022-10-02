23春夏巴黎時裝周／愛馬仕 沙漠GLAMPING藝術穿上身

愛馬仕（Hermès）2023年春夏女裝系列於10月1日於巴黎現場與線上同步發表。秀場中央一片隆起的光漠丘陵隨著光影變化起伏，點出本季服裝的整體情境：在加州的沙漠中貼近自然、從早到晚的一天生活。露營的帳篷、營繩等元素為服飾注入運動休閒氣息，色調反映著從黎明至夜晚的光影，穿孔挖洞的各種的鏤空味「山系」穿著營造了視覺上的輕盈感，自然，品牌著名的皮革工藝也沒有缺席。

一天始於黎明的曙光，顏色開始活躍了起來：從沙米色、塔爾棕色、到粉紅色、黃赭色、烏木色… 色彩漸變於不知不覺之中。便於健行活動的褲裝，以多層次的方式堆疊上身，營繩打節、編織成裝飾，或是穿過服裝的裁片，取代縫線組合布料，用抽拉的方式就能穿上衣服、貼合上身。大量輕盈的布料線條並刻意拉長營造垂墜，走起來猶如旗幟飄揚。包括帳篷常見的網眼紗布，猶如直接從網、吊床、蚊帳等這些通常用來保護帳棚內的我們的編織物上裁剪下來。

服飾配件各種的鏤空：厚底涼鞋的鞋底是鏤空的，皮革涼鞋露出腳背的皮膚。背心在腰側有幾何的挖空、運動背心則是圓形的洞口。皮革輕柔，而穿孔挖洞的設計為穿著者帶來透氣的舒適感，也為觀者帶來視覺上的輕盈。輕薄如天幕布料的褲裝和外套，因為以營繩組合在身上，在綁帶之間露出讓肌膚呼吸的空隙。

晚裝不服除了色調上逐漸變暗，猶如黃昏夕陽的紅與深夜的黑相互交錯之後，一系列的幾何圖騰和視覺錯覺的印花，為夜間的沙漠注入銳舞電音感，象徵夜晚最精彩的時刻來臨：3D印花的連身裙圍裹身上，展現曲線和如斗篷般的寬袖形成可以隨著音樂與節奏律動的視覺效果。