7-ELEVEN攜手「鯊魚先生」、「LEGO樂高」推雙主題集點
7-ELEVEN最新集點實在太生火！7-ELEVEN攜手社群超夯貼圖角色「鯊魚先生」以及大小朋友最熟悉的「LEGO樂高」推出雙主題集點活動，首波活動自10月5日起由「鯊魚先生我最鯊」門市快閃購、集點活動率先開跑，以各式鯊魚先生兇猛張嘴卻憨呆可愛的反差萌形象，推出居家、外出等10餘款周邊；10月6日起則推出「LEGO樂高90周年」門市快閃購、集點活動，由LEGO樂高與丹麥知名家居品牌Room Copenhagen合作，將樂高經典人物表情跟積木放大，變身為生活收納、旅行必備等實用單品，粉絲一定要搶先入手。
看準大眾喜愛求新求變，7-ELEVEN全店集點不斷推陳出新，首度攜手「鯊魚先生」及「LEGO樂高」展開雙主題集點活動，更分別於10月5日、10月6日下午3點起至10月9日限時祭出「門市快閃購」，消費不限金額、結帳時報手機號碼就可直接加購。
7-ELEVEN「鯊魚先生我最鯊」門市快閃購、集點10月5日至11月20日開跑，首推居家系列療癒睡衣款「限量晚安拍拍燈」，具3段式白光並支援電池或USB雙用供電，黑暗中輕拍即亮輕鬆開關，門市快閃購消費不限金額加799元，10月10日下午3點起集滿6點加799元；可愛爆擊的「限量鯊魚先生絨毛娃娃」為40公分大尺寸，搭配滑板、泳圈兩款造型配件，泳圈還可取下當作午安枕，門市快閃購消費不限金額每款加599元，10月10日下午3點起每款集滿6點加599元；「限量連帽毛毯」帽子背後有立體魚鰭，前方有鯊魚小手，門市快閃購消費不限金額加699元，10月10日下午3點起集滿6點加699元。另有「珪藻土多用途軟墊」、「鯊魚先生玻璃杯」、「電腦螢幕架」等實用又可愛的限量居家必備小物。
外出系列推出超吸睛的「限量絨毛飲料提袋」，全包覆式飲料提袋，還可當吊飾使用，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加169元，10月10日下午3點起每款集滿6點加169元；「限量雙面購物袋」門市快閃購消費不限金額加299元，10月10日下午3點起集滿6點加299元。
10月6日至11月20日推出「LEGO樂高90周年」門市快閃購、集點活動，首推旅遊必備的「限量20吋旅行箱」，外型為經典樂高積木設計，採用PP材質輕巧耐撞，T型崁入式拉桿設計超仿真，共有藍、紅、黃、黑等4色，門市快閃購消費不限金額每款加2,499元，10月10日下午3點起每款集滿6點加2,499元。
居家收納系列則有「限量5.7L放大版4凸抽屜收納箱」、「限量12L放大版8凸抽屜收納箱」、「限量2L放大版小頭收納盒」，放大版的樂高積木造型，可相互堆疊，發揮想像力及創造力輕鬆打造專屬的收納天堂；還有可用來組裝樂高或收納各式文具小物的「限量收納三層架」，頂部及手把處積木底盤設計可搭配樂高使用，門市快閃購消費不限金額加1,499元，10月10日下午3點起集滿6點加1,499元。
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