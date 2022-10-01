快訊

中文系全英文授課背離現實 雙語政策恐釀「三振出局」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

探險家集合啦！格拉蘇蒂原創、寶珀表大秀專業運動風

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bell & Ross BR 05 Copper Brown腕表，精鋼、40毫米、自動上鍊機芯，16萬8,000元。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross BR 05 Copper Brown腕表，精鋼、40毫米、自動上鍊機芯，16萬8,000元。圖 / Bell & Ross提供

隨著國境即將開放，探險、外出的心情也正躍躍欲試。多個瑞士專業品牌相繼推出多款專業運動風格表款，以連續量測的飛返計時碼表、專業潛水或城市玩家為號召，呼籲探險家們大集合，在不遠的將來勇敢前行。

無論是日常生活或野外，有時會需要連續計算兩個以上不同的時間對象，這時候可以瞬間歸零、馬上接續計時的「飛返計時」（Flyback）就能派上用場了。格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）的SeaQ計時碼表正具備這樣的功能。同時面對涉溪、潛水或海邊的場合，30大氣壓（折合約300米）的防水性能，加上具備抗磁矽游絲的Calibre 37-23自動上鍊機芯，都將確保探險的過程， 手表性能將持續精準運作。

同樣具備300米防水性能與飛返計時功能的寶珀（Blancpain）五十噚飛返計時碼表，則帶來了全新配色：23級鈦金屬搭配抗刮磨的Liquidmetal™時間刻度與碳灰色面盤，以及玫瑰金搭配漸層身藍色面盤，並有NATO表帶、航海帆布表帶與鈦金屬鍊帶多種選擇。

而如果你已經預訂好10後的機票、想當個空中飛人？柏萊士（Bell & Ross）則獻上一只BR 05 Copper Brown自動腕表，40毫米的面盤經過微刻與塗漆兩種工序，讓面盤同時呈現太陽紋路與曼妙、宛如經過時間熟成的棕銅色。BR 05表款原就鎖定都市風尚的愛好者。且戴上表款，向全世界如東京、倫敦、紐約、巴黎的大城市，出發探險吧！

格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）SeaQ計時碼表，價格店洽。圖 / Glashütte Original提供
格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）SeaQ計時碼表，價格店洽。圖 / Glashütte Original提供
格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）的SeaQ計時碼表，矽游絲抗磁，加上300米防水性能，讓配戴者海陸兩棲、隨時精準。圖 / Glashütte Original提供
格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）的SeaQ計時碼表，矽游絲抗磁，加上300米防水性能，讓配戴者海陸兩棲、隨時精準。圖 / Glashütte Original提供
五十噚深潛器飛返計時碼表，玫瑰金、43毫米、F385型機芯自動上鍊機芯，價格店洽。圖 / Blancpain提供
五十噚深潛器飛返計時碼表，玫瑰金、43毫米、F385型機芯自動上鍊機芯，價格店洽。圖 / Blancpain提供
BR 05系列首推棕銅色金屬面盤，溫暖而迷人。圖 / Bell & Ross提供
BR 05系列首推棕銅色金屬面盤，溫暖而迷人。圖 / Bell & Ross提供
五十噚深潛器飛返計時碼表具備玫瑰金自動盤，並可在透明後底蓋中欣賞。圖 / Blancpain提供
五十噚深潛器飛返計時碼表具備玫瑰金自動盤，並可在透明後底蓋中欣賞。圖 / Blancpain提供

巴黎 瑞士

延伸閱讀

慈善出任務！丹尼爾克雷格007腕表拍賣 大破1,200萬寫新高

父子傳承 傳奇登山家之子Simon Messner無氧登白朗峰

台中外埔水美活動中心老舊 補強、防水與無障礙電梯 明天完工

傳統錶Fu的智慧錶登場！美國太空總署合作遊戲製作人小島秀夫 推Space Ludens限量發售

相關新聞

7-ELEVEN攜手「鯊魚先生」、「LEGO樂高」推雙主題集點

7-ELEVEN最新集點實在太生火！7-ELEVEN攜手社群超夯貼圖角色「鯊魚先生」以及大小朋友最熟悉的「LEGO樂高」...

探險家集合啦！格拉蘇蒂原創、寶珀表大秀專業運動風

隨著國境即將開放，探險、外出的心情也正躍躍欲試。多個瑞士專業品牌相繼推出多款專業運動風格表款，以連續量測的飛返計時碼表、...

舌尖上的台灣 500盤與主廚訴求理念的年代

晶華酒店三樓宴會廳，連續兩天舉辦超過200人的大型晚宴，由數位到十數位目前台灣餐飲檯面上知名餐廳或主廚聯手。一場是由聯合報《500輯》舉辦的第二屆「500盤」晚宴，一場是由米其林星級主廚號召，為流浪動物募款的餐會。

159件跨界與共創的藝術 「臺東設計師週」華山開展

「臺東就是個大美術館，不論從花東縱谷、海岸或是南迴，你都可以沉浸在大自然與藝術作品裡，anywhere。」臺東縣副縣長王...

23春夏巴黎時裝周／ISSEY MIYAKE 自由心靈的詩意頌讚

2023巴黎春夏時裝周期間，在闊別兩年後日本設計師品牌ISSEY MIYAKE今年回歸帶來大秀，並以「會呼吸的型態」為主...

中租企業加碼餐飲事業 成立仲酣提供優質日本酒款

看好國內Fine dining發展後勢以及對優質清酒的需求，中租企業總裁辜仲立繼艾斯奇「總裁牛肉麵」、「中實泰樂瓦」葡萄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。