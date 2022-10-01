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探險家集合啦！格拉蘇蒂原創、寶珀表大秀專業運動風
隨著國境即將開放，探險、外出的心情也正躍躍欲試。多個瑞士專業品牌相繼推出多款專業運動風格表款，以連續量測的飛返計時碼表、專業潛水或城市玩家為號召，呼籲探險家們大集合，在不遠的將來勇敢前行。
無論是日常生活或野外，有時會需要連續計算兩個以上不同的時間對象，這時候可以瞬間歸零、馬上接續計時的「飛返計時」（Flyback）就能派上用場了。格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）的SeaQ計時碼表正具備這樣的功能。同時面對涉溪、潛水或海邊的場合，30大氣壓（折合約300米）的防水性能，加上具備抗磁矽游絲的Calibre 37-23自動上鍊機芯，都將確保探險的過程， 手表性能將持續精準運作。
同樣具備300米防水性能與飛返計時功能的寶珀（Blancpain）五十噚飛返計時碼表，則帶來了全新配色：23級鈦金屬搭配抗刮磨的Liquidmetal™時間刻度與碳灰色面盤，以及玫瑰金搭配漸層身藍色面盤，並有NATO表帶、航海帆布表帶與鈦金屬鍊帶多種選擇。
而如果你已經預訂好10後的機票、想當個空中飛人？柏萊士（Bell & Ross）則獻上一只BR 05 Copper Brown自動腕表，40毫米的面盤經過微刻與塗漆兩種工序，讓面盤同時呈現太陽紋路與曼妙、宛如經過時間熟成的棕銅色。BR 05表款原就鎖定都市風尚的愛好者。且戴上表款，向全世界如東京、倫敦、紐約、巴黎的大城市，出發探險吧！
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