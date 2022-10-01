23春夏巴黎時裝周／ISSEY MIYAKE 自由心靈的詩意頌讚
2023巴黎春夏時裝周期間，在闊別兩年後日本設計師品牌ISSEY MIYAKE今年回歸帶來大秀，並以「會呼吸的型態」為主題，藉編織技法、手工織物與大膽想像力，帶來合計52套的2023年春夏女裝。
本季整體顏色涵蓋黑白、螢光黃、淺灰、淡鵝黃，帶有日式簡約，同時搶眼的湖水綠、橘紅、薄荷、桃紅、粉紫、螢光淺藍則不失春夏輕快、躍躍欲試。頭四套造型首先以黑白揭開序幕，Torso系列藉由手工織物，讓堅韌但有彈性、垂墜但有機的線條，營造出宛如潔白大理石的雕塑感，並讓光影的變化，為衣物賦予豐富表情。R Coat與R Shirt系列除擁有寬鬆剪裁，肩部後方外側「增寬」的輪廓則是共同特色，並將讓行走時身體的自由律動，為雙袖呈現如翅膀般的飄逸動態。
其中R Coat使用的彈性面料再經防水處理因此具備輕盈的空氣感，R Shirt則是將棉、尼龍彈力紗織成布料，再以餘布縫製曲線並向下延伸至袖口，創造出變形、有機的整體輪廓。Torso Juxtapose與Torso系列則是設計團隊以手工將鮮豔顏料塗附於布料上，進而賦予織品如雕塑般的礦石質地，為柔軟的布料創造了第二層紋理。同為無針縫系列的Linkage與Assemblage系列，前者以回收聚酯結合編織技法，讓圓弧與尖銳兩種特質並存於衣物上，讓人不禁令人莞爾，後者則採用精緻紗線結合多種編織技法，讓整體兼具立體、輕盈、彈性的特點，宛如一件織品的裝置藝術。
值得一提的是：音樂藝術家中野公揮（Koki Nakano）在大秀前半段以架設在鋼琴內的混音器擔任現場DJ，創造輕快、融合自然的禪風聲響。大秀的後半部則轉為彈奏鋼琴，並伴隨模特兒行進路線的變化，帶來又一波高潮。此時走秀的形式默默從單人改為多人，並在維持行走間隔的同時帶來彼此的差異與呼應，稍後模特兒更脫離線性路徑，時而90度轉彎、時而曲折反覆變化，而當最後一位模特兒離場後，隱藏版的「同場加映」即刻登場：模特兒們化身舞者群集而上，如大雁般聚合或離散，上演了一部輕巧抽象的現代舞作，無聲回應了2023春夏時裝主題：無定義、無限制、自在呼吸，因為釋放深處心靈，進而找回肢體與身而為人的終極自由。
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