中租企業加碼餐飲事業 成立仲酣提供優質日本酒款

看好國內Fine dining發展後勢以及對優質清酒的需求，中租企業總裁辜仲立繼艾斯奇「總裁牛肉麵」、「中實泰樂瓦」葡萄酒、「JLK精品咖啡」以及「SENS」時尚法式料理後再下一城，宣布成立日本酒新事業仲酣（JLK SAKE STUDIO），與長谷川酒店策略合作，建立全新商業模式，並於台北忠孝東路巿政府捷運站出口附近，開設仲酣首家門市，讓消費者在台灣就能接觸到日本國內限定酒款。

仲酣所有的品項，皆透過長谷川酒店統籌直接向酒造採購，透過長谷川的採購能力進行去中間化，免除不必要的成本。辜仲立表示：「中租企業今年5月開了『SENS』時尚法式料理餐廳，我非常看好國內Fine dining市場，明年的市場會比今年更好；仲酣的成立，正是希望提供Fine dining、旅館或餐廳，從日本酒造直送台灣的日本酒服務。」

仲酣嚴選北海道至九州共20多家酒造的產品，包括清酒、燒酎、水果酒等，除了受歡迎的大眾化品項外，更有許多是酒造只提供給日本國內特定通路銷售的特約店款商品，以及長谷川酒店與酒造共同客製的PB（Private Brand）限定款商品。

中租企業艾斯奇暨仲酣董事長花敏華指出，仲酣銷售的商品酒瓶背面沒有日文標籤，所有品項都經過酒造在裝瓶後，貼上中文標籤直接出貨直送，全程以5°C運輸及儲藏，透過嚴格的溫度控管確保品質無虞，完美封存新鮮風味。

位在台北市信義商圈的仲酣門市，以杉木的樹葉紮成綠色圓球的「酒林」，是日本酒造祈求釀酒順利的吉祥之物，精心打造的多功能時尚吧台，提供單杯品飲服務，讓消費者有機會無負擔地品飲多種精選酒款。

◎仲酣（JLK SAKE STUDIO）門市 ．門市地址：台北市信義區忠孝東路五段1-4號（近捷運市政府站1號出口） ．門市電話：（02）2528-0700 ．營業時間：中午12:00至晚間21:00

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