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只有兩天！WhiskyLive & Barshow闊別三年盛大回歸

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
OMAR原桶強度單一麥芽威士忌〈金香白蘭地桶〉也參與盛會。圖／華揚國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
OMAR原桶強度單一麥芽威士忌〈金香白蘭地桶〉也參與盛會。圖／華揚國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

在疫情攪局下闊別三年，WhiskyLive & Barshow終於回來了！2022 Taipei Whisky Live & BarShow 10月1、2日兩天於松山文創園區熱力開展，不但規模是今年台灣專業威士忌酒展之最，有超過40家廠商、100多個品牌參展，主辦單位華揚國際也首度與舞蹈活動結合，跨界贊助《WE BATTLE街舞大賽》，期望能藉由這次跨界激盪出的火花，讓威士忌能夠融入更多年輕世代的文化中，成為他們生活與成長的養分，美好回憶的重要元素，結合健康與活力向下扎根。

《WE BATTLE街舞大賽》在經歷過激烈的初選之後，脫穎而出的優秀團隊將於10月2日同樣於松菸文創園區舉辦決賽，精彩可期。為了紀念這場盛事，華揚國際與蘇格蘭麥芽威士忌協會SMWS特別合作，推出「SMWS 78.48 Braw An' Bracing美到令人振奮 2022 We Battle 街舞大賽紀念裝瓶 63.9%ABV」，相信將引起一波搶購熱潮。

本屆WhiskyLive & Barshow共集結超過40家廠商、100多個品牌參展，不但有許多珍稀與高年份的威士忌即將於酒展中亮相，更有許多精采的琴酒與蘭姆酒共襄盛舉。

本屆很大的一個重點是日本威士忌的興起，主辦單位華揚國際以「日本工藝威士忌」為主題一次展出了秩父、厚岸與遊佐三個新興日本品牌，而已在台灣市場耕耘多年的山崎、白洲、響、岩井、信州、櫻尾、駒ヶ岳….等等也沒有缺席，可說是歷屆日本威士忌品牌最多的一年。

蘇格蘭威士忌當然還是Whisky Live必備的重頭戲，在高年份威士忌越來越稀缺，價格也水漲船高的現在，這次參展的酒商朋友可謂誠意滿滿的精銳盡出，許多在市場上搶破頭也買不到的珍稀酒款均在展場現身，例如玫瑰河畔31年、慕赫26年、泰斯卡44年、格蘭哥尼36年家族單桶、波摩40年等等。今年一上市就引起轟動搶購一空的SPEY X PICASSO，以及缺貨中的帝王蘇格蘭威士忌醇順系列-龍舌蘭風味桶均沒有缺席這次盛會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

慕赫單一麥芽威士忌是蘇格蘭威士忌翹楚。圖／華揚國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
慕赫單一麥芽威士忌是蘇格蘭威士忌翹楚。圖／華揚國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2022 Taipei Whisky Live & BarShow於松山文創園區熱力開展。圖／華揚國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2022 Taipei Whisky Live & BarShow於松山文創園區熱力開展。圖／華揚國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

品牌 街舞

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