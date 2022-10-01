9間酒吧、27杯特調 信義幹線Bar Hopping 10月開喝

10月開喝！「信義幹線XinYi Bar Hopping」回來了！今年參加「信義幹線XinYi Bar Hopping 2.0——微醺童話」共有9間酒吧，顧客除了可以在10月1日至10月30日活動期間，品飲27杯由Beam Suntory獨家贊助酒品製成的特色調酒外，每點一杯調酒都可以在特地設計的Bingo卡片上集點，並在活動期間完成挑戰時可以獲得特別限量100組設計的「Shot杯禮盒」。

繼2020年信義路上8間酒吧聯合舉辦的「信義幹線XinYi Bar Hopping」後，今年PUN主理人Lester再次發起「信義幹線XinYi Bar Hopping 2.0——微醺童話」。Lester 表示：「之所以會串連各家信義路上的酒吧合作，原因是我發現小小的信義路上擁有許多獨特文化且特色鮮明的酒吧。那麼或許可以串連大家的客人彼此交流，於是在前年發起第一場「信義幹線XinYi Bar Hopping」的活動，邀請每一間酒吧的主理人設計活動限定的雞尾酒，讓客人在活動期間都能品飲到期間限定的雞尾酒。」

「信義幹線XinYi Bar Hopping 2.0——微醺童話」串連台北市信義路上9家人氣酒吧——PUN、Sidebar、Digout、榕RON Xinyi、丘香、無向、隱城．小城外、Bar Weekend、以及The Public House，精選9部童話故事——《小王子》、《美女與野獸》、《鞋貓劍客》、《綠野仙蹤》、《一千零一夜》、《傑克與魔豆》、《石中劍》、《三隻小豬》、《桃太郎》，打造特色調酒。

每一間酒吧除了特別設計視覺和調酒，10月12日還舉辦「一日限定 One Day Trip」，當天若能在一天之內挑戰喝完9間酒吧的限定調酒，還可參加最後的頒獎典禮；10月29日的萬聖節派對，更是這次活動的亮點，邀請大家一起在信義路上變裝。