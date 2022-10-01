台南市虱目魚產業文化季系列「學甲‧致勝鮮虱」今登場

台南市虱目魚產業文化季系列「學甲‧致勝鮮虱」活動，今天在學甲區華宗紀念公園熱鬧登場，主題定調致勝鮮虱，是為了傳遞不止是民眾應該多吃虱目魚，更鼓勵運動員多吃虱目魚來提高運動表現。

今年活動特別與今天起4四天的全國排球賽事華宗盃結合，今明2日在學甲區華宗公園設置多元化特色攤位，包含運動體驗、特色伴手禮及在地農特產，並舉辦虱目魚節集章兌獎活動，推廣在地特色，還有趣味又好玩的DIY活動。

區長張明寶表示，學甲魚塭約1800公頃，虱目魚就佔三分之一約600公頃可說學甲就是「虱目魚的故鄉」。今年產業文化季虱目魚美味比賽第一名及體態選美第二名，均來自學甲在地養殖戶胡秋雲飼養的虱目魚，如評審強調的虱目魚俗稱「牛奶魚」，其營養價值媲美牛奶；而胡秋雲漁民所飼養的虱目魚只用水煮，即可完美地體現虱目魚應有的風味及營養，其鮮嫩的肉質，獲得佳績實至名歸。

另今年榮獲米其林必比登推薦的學甲永通虱目魚粥，使用學甲在地的虱目魚，將半夜剛捕撈尚青的虱目魚，三去三切後，產地直送餐廳，保留虱目魚最新鮮的風味因此受肯定；當然不單是永通虱目魚粥，學甲養殖生產的虱目魚常是老饕的首選，歡迎全國想嘗鮮的好朋友來學甲走走，品嚐最鮮甜的虱目魚。

市長黃偉哲活動前到攤位現場關心，預祝活動圓滿。他表示，台南虱目魚於沿海地區以低密度鹽水中養殖，肉質緊實，含油均勻，甜味和鮮味無與倫比，是老饕首屈一指，當令最佳選擇，太多太多好吃的虱目魚料理，不管是虱目魚丸、或是虱目魚香腸加上飛魚卵都很厲害，歡迎全國民眾來台南學甲看華宗盃、吃虱目魚丸。