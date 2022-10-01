慈善出任務 丹尼爾克雷格OMEGA腕表拍破1,200萬寫新高

電影中的007情報員出生入死、擁有一般人難以想像的刺激生活。而由丹尼爾克雷格（Daniel Craig）在電影《007生死交戰》中配戴的兩只OMEGA腕表，日前在一場慈善拍賣會中雙雙拍出高價，合計大破1,200萬，宛如007情報員般，完成了一次不可能的慈善任務。

拍賣會是由EON製片公司與佳士得主辦，以「詹姆斯龐德六十周年」為主題的兩階段慈善拍賣會。25組拍品包含表款、曾在電影中出現明顯帶有帥氣打鬥痕跡的汽車、道具與時裝，並多數與Daniel Craig的007最終作、也是第25部龐德電影《007生死交戰》有關。

其中海馬潛水300米腕表007限定款的成交價為226,800英鎊、折合新台幣約804萬6,000元，表款使用鈦金屬表殼與創新編織紋金屬鍊帶，設計時並參考了Daniel Craig的建議，最後收入則捐贈予TIME’S UP U。另一款精鋼表殼、金屬藍色面盤的龐德海馬Aqua Terra大師天文台同軸擒縱腕表同樣寫下亮眼數字，以119,700英鎊成交、折合424萬6,500元，拍賣收入並捐給以公益愛眼團體奧比斯（Orbis）。