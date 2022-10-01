北藝大進駐木博館創作展至23日止 形塑不同木藝展

「大蓋 北藝大X大溪木藝生態博物館木質創作展」至23日止在桃園大溪木藝生態博物館工藝交流館展出，今年木博館首次邀請北藝大美術學院師生於暑假期間駐館創作，「蓋」有搭建、構築之意，意味創作者們從駐館體驗中，激發靈感、構築創作思維讓觀眾與木質作品對話的空間。

木博館去年3月通過環境教育場域認證，成為第1處以古蹟及歷史建築為特色的環境教育場域，而大溪警察宿舍群修復去年4月竣工，並定位為「工藝基地」，空間包含了藝師進駐、技術傳習空間、民眾體驗場域，及作為展覽場地的「工藝交流館」。

今年邀請師生駐館創作，透過親臨大溪現場，感受在地的創生活力，也讓地方文化色彩融入學院的藝術學習；桃市府文化局表示，此次駐館計畫特別安排師生與在地職人交流互動，使學生們得以重新認識木材及產業、啟發木材質創作的可能性。而師生入住曾為警察宿舍的歷史建築，經由木博館館員導覽解說，深入感受居民與空間的記憶、生態與文化脈絡，透過藝術性的發想，形塑出有別於以往的木藝展覽。

文化局說，這次展覽另一個別出心裁處，便是展場幾乎沒使用展櫃，直接讓作品融入空間中。木博館期望以工藝基地與駐館計畫，搭起在地職人與院校系所接觸互動的橋樑，產業現場、歷史建築與聚落生活的體驗提供創作養分，同時引進當代工藝新血，活絡大溪木藝產業，成為培力工藝青年的基地。