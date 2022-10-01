還在苦思日本行程？十大日本景點供參 必去橫濱高達、袖珍樂園

日本10月11日就開關啦!相信大家都蠢蠢欲動，準備出發。但在這封關的三年，相信大家為了避免思鄉都不會特意留意日本的變化，但其實日本在這三年都開設了不少的新景點。

年輕人到日本，除了食、玩、買，一定還有「打卡」。要畫面的有FU又漂亮的照片放上IG賺Like。日本近年都開設了不少的新景點，不管你是文青派還是女神派，都總有一個適合你。

1.3 coins 原宿旗艦店

日本的300円店一直都是年輕人熱門的消費地點，因為產品又便宜又正！無論你想要買甚麼，那裡都應有盡有。但此店不同彼店，這間是在2021年底開幕位於中心地帶原宿的300円店。內裡不但有賣鮮製食品和鮮花，還定期有不同主題的商品展覽，更有賣一些外間超級市場並沒有的限定食品，大家去日本不妨去一下喔。

地址:日本〒150-0001 Tokyo, Shibuya City, Jingumae, 6 Chome−12−22 秋田ビル 一階

2.淺草橫町

淺草橫町是於2022年7月開幕，位於「東京樂天地淺草大樓」的美食廣場，但大家不要認為它只是個平淡無奇的美食廣場。一進到裡頭，你將會到達一個融合日本文化和現代的新世界。廣場的店舖主要根據日本傳統文化的風格來裝潢，而四周則佈滿各色各樣的霓虹燈燈牌，讓大家一次過打卡兩種風格。除此之外，那裡更有和服供大家租用，讓大家可以一邊著和服，一邊享受傳統美食!

地址:東京都台東区浅草2-6-7 東京楽天地ビル4F

3.藏壽司原宿店

藏壽司可以說是日本的必食壽司店之一，而這間藏壽司店是位於東京原宿的店舖，並於2021年開幕。這間店不但有融合原宿名物可麗餅和壽司而製成的壽司可麗餅，最特別的是它有一個露天座位供客人使用，而座位所看到的地方正正就是東京鐵塔的景色。大家看著東京鐵塔食壽司，再打個卡，Perfect!

地址:東京都渋谷区神宮前4-31-10YMスクウェア原宿 4階

4.澀谷SHIBUYA SKY

講到最強觀景地點，一定非澀谷SHIBUYA SKY莫屬!澀谷SHIBUYA SKY是於2019年11月 開幕的澀谷最新地標。除了它是一個購物熱點，最出名的當然就是它的露天展望台，只需要2000円大家就能登上大廈的最高點。展望台以全透明落地玻璃而製成。大家可以360度看到整個東京城市的景色。展望台上更有雲端搖籃讓大家躺在上面，看著天空感受寧靜。於頂層的Rooftop Bar還可以讓大家小酌一下傾下計，超寫意。提提大家，黃昏時候的景色打卡一流!

地址:日本〒150-6145 Tokyo, Shibuya City, Shibuya, 2 Chome−24−12 最上階 スクランブルスクエア

5.南町田Grandberry Park Outlet

去日本就一定要去Outlet!南町田Grandberry Park Outlet是一座於2019年11月落成的最新Outlet。內裡除了有「BEAMS」，「 ARMANI」、「COACH」、「MICHAEL KORS」、經典運動品牌「NIKE」、「new balance」等的品牌外，那裡更有全日最大間的MONT.BELL ，鍾意行山露營的大家就一定要去掃貨啦！除此之外，內裡亦有不同的美食店，仲有日本獨有的KFC放題，KFC的Fans一定不可以錯過!

地址:日本〒194-8589 Tokyo, Machida, Tsuruma, 3 Chome−４−1

6.橫濱 GUNDAM FACTORY YOKOHAMA

擷自橫濱高達樂園官網

高達Fans!注意!在現實見到真實的高達已不是夢想!橫濱GUNDAM FACTORY YOKOHAMA是在2020年落成的超巨大高達。這個高達不但有6層樓高，而且仲識郁!大家只要購買1650円的入場費，就可以登上高達的駕駛艙觀看整個橫濱港的景色!

地址：橫濱山下碼頭

7.橫濱空中纜車

橫濱空中纜車是於2021年4月開幕的日本首個都市纜車。纜車全長630m，每架最多可以乘載8個人，纜車的四周都是以鏡面玻璃製成，私隱度極高!纜車會由櫻木町開出再到達終點站運河公園，大家沿途可以看到橫濱城內的景色。而且終點站運河公園更有COSMO 時鐘摩天輪可以乘搭，大家若想乘搭可以1500円購買纜車+摩天輪的套票喔!

地址:1 Chome-200 Sakuragicho, Naka Ward, Yokohama, Kanagawa 231-0062日本

8.六本木蔦屋書店

在2020年3月開幕的六本木蔦屋書店，是各位文青們打卡的好地方，裡面有超過30,000本不同類別的書籍，整間店都有著濃濃的書卷味。除此之外，那裡還有咖啡，小食和不同日本職人的伴手禮供客人享用和購買。飲杯咖啡，擺個Pose，再打個卡，IG又多幾百個Like啦!

地址: 日本〒106-0032 Tokyo, Minato City, Roppongi, 6 Chome−11−1 けやき坂通り 六本木ヒルズ 六本木

9.東京袖珍模型主題樂園「SMALL WORLDS TOKYO」+1

東京袖珍模型主題樂園「SMALL WORLDS TOKYO」是全球室內最大的袖珍模型主題樂園，樂園於2020年開幕，內裡一共分成6大區域，分別是「太空中心」區域、「世界小鎮」區域、「關西國際機場」區域、「美少女戰士」區域、「新世紀福音戰士格納庫」區域以及「新世紀福音戰士第3新東京市」區域。全部現實中的東西都變成1/80大小，就好像整個世界在你手中一樣，而最特別的是那裡更可以客製化一個屬於你的袖珍模型，並且加入樂園園區當中，成為袖珍世界的一份子!

入場劵:

普通的「1日券」為大人2700円／12-17歲1900日圓/4-11歲 1500円

地址:日本〒135-0063 Tokyo, Koto City, Ariake, 1 Chome−3−33 有明物流センター 2F

10.埼玉縣西武園遊樂園（西武園ゆうえんち）

想要回到60年代，來埼玉縣西武園遊樂園就可以!西武園遊樂園翻修後於2021年5月開幕，樂園將所有的建築物、遊樂設施，美食等全部帶回到1960年代的日本昭和時代。內裡所有的店舖和設施都根據60年代來裝潢，充滿懷舊的味道。當你一入場就好像穿越時空，回到從前。那裡還有一條日版古裝街，讓大家可以盡情打卡!賺Like一流!

入場劵:

普通的「1日券」為大人4,400円／孩童3,300円

地址:2964 Yamaguchi, Tokorozawa, Saitama 359-1145

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文章授權轉載自《香港01》