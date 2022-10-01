新竹巨城10月活動、新櫃連發 消費滿額抽iPhone14

全台百貨周年慶陸續開跑，新竹市知名的Big City遠東巨城購物中心積極備戰，10月起推出多檔優惠活動、獨家新櫃與人氣快閃櫃，還祭出10月周周抽iPhone 14 Pro Max手機活動；只要持巨城APP會員QRCode當日消費單筆滿1000元即可參加，買越多中獎機會更多。

Big City遠東巨城購物中心陸續引進獨家新櫃，3樓有桃竹苗獨家的環保杯專賣店「Oolab良杯製所」環保杯耐用、美觀兼具設計感；以及講究精細縫製、環保結合時尚的女裝強牌「rather」，5樓有婦嬰幼兒商品齊全的「Baby City」吸引家長目光。

地下一樓今天開幕「全國電子」推出多樣破盤商品搭配消費滿額贈及抽獎活動；4樓美食街迎來日本正宗「八王子東京拉麵」，是全台第4號店。也預告11月登場的還有來自超人氣連鎖韓式炸雞店「bb.q CHICKEN」及最受孩子喜愛的「快樂小熊親子館」。

巨城也引進話題快閃櫃，4樓有嘉義人氣冰品「一涼製冰所」、排隊美食「有利脆皮豬」、新竹甜食「Allumer_Cake」主打造型夾心餅乾及U型達克瓦茲；7樓將有首次推快閃櫃的桃園手作司康專賣店「Skono」，還有來自台北永康街夯店「山海豆花」。

Big City遠東巨城購物中心指出，最受歡迎的巨城實體活動也是精彩不斷，第五屆巨城街頭藝術節經過近200組來自全台各地的街頭藝人激烈海選及展演，24組高手將在10月8日、9日下午3點於巨城1樓戶外噴水池廣場進行最終決賽，保證好看又好玩。

國慶日10月10日當天下午3點在1樓戶外噴水池廣場將有曙光女中儀隊及磐石高中儀隊帶來表演，慶祝雙十生日快樂。10月22日則輪到萌鬼萬聖派對上場，邀請小朋友們搞怪變裝來討糖、欣賞歡樂有趣的萬聖節兒童劇，歡迎民眾上巨城APP活動專區報名。