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來故宮南院賞「長在樹上的羊毛」 今起織品展換裝

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
故宮亞洲藝術節主題，「婚慶盛裝」單元，展出越南傳統婚服。圖／故宮南院提供
故宮亞洲藝術節主題，「婚慶盛裝」單元，展出越南傳統婚服。圖／故宮南院提供

故宮南院亞洲織品常設展，今日起全新換展，焦點展件有「生命之樹紋繪染掛飾」、「紅地多彩經緯向伊卡紗麗」及「法蒂瑪之手紋長袍」，主題伊卡的展期，從今日起到明年1月2日。

怎會有羊毛長在樹幹上說法？在16世紀前，歐洲人對棉花極為陌生，想像棉花是一種「高大樹幹上長出豐潤綿羊」的動、植物混合體；直到17世紀東印度公司，將印度繪染棉布運銷到歐洲，棉織品才出現在歐洲的居家裝飾。

焦點展件「生命之樹紋繪染掛飾」象徵繁衍與創造，是18世紀印度染繪棉布外銷西方，最知名的紋飾，使用像「生命之樹」盤曲樹幹上棲息著孔雀鳥禽的圖案，營造出異國情調氛圍，也是當時歐洲上流社會的時髦商品。

這檔區域風情主題為「伊卡」（ikat），至今仍是穿著及家居裝飾的主力紋樣。伊卡，是先將紗線分段染色後，再織出圖案，在日本稱「絣織」（kasuri），中亞稱為「艾德萊斯綢」（atlas）。

印度展件「紅地多彩經緯向伊卡紗麗」是以經、緯線，依圖案設計分段紮染後再織造，製作程序繁瑣，是工業機械無法取代的精緻工藝。

展件「法蒂瑪之手紋長袍」主紋飾為紅色大花搭配黃色新月，淺綠的掌型圖案滿佈底紋，稱「法蒂瑪之手」。法蒂瑪為先知穆罕默德之女，穆斯林常以其右掌作為裝飾性圖案，作為趨吉避禍的象徵符號。

而今年故宮亞洲藝術節主題，「婚慶盛裝」單元，展出越南傳統婚服，男性著長袍，女性通常穿著繡有龍鳳、鶴紋、牡丹、喜字等吉祥圖案的奧黛（áo di），顏色多為喜氣的紅色與純潔的白色。

故宮南院展件「法蒂瑪之手紋長袍」主紋飾為紅色大花搭配黃色新月，淺綠的掌型圖案滿佈底紋。圖／故宮南院提供
故宮南院展件「法蒂瑪之手紋長袍」主紋飾為紅色大花搭配黃色新月，淺綠的掌型圖案滿佈底紋。圖／故宮南院提供
故宮南院亞洲織品常設展，今日起全新換展。圖／故宮南院提供
故宮南院亞洲織品常設展，今日起全新換展。圖／故宮南院提供
故宮南院展件「紅地多彩經緯向伊卡紗麗」是以經、緯線，依圖案設計分段紮染後再織造。圖／故宮南院提供
故宮南院展件「紅地多彩經緯向伊卡紗麗」是以經、緯線，依圖案設計分段紮染後再織造。圖／故宮南院提供
焦點展件「生命之樹紋繪染掛飾」象徵繁衍與創造，是18世紀印度染繪棉布外銷西方，知名的紋飾。圖／故宮南院提供
焦點展件「生命之樹紋繪染掛飾」象徵繁衍與創造，是18世紀印度染繪棉布外銷西方，知名的紋飾。圖／故宮南院提供

印度 故宮南院

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