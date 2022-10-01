500盤2022／老餐廳、離島美食被看見 在地視角與米其林大不同

「今年的500盤，我覺得某種程度展現了台灣人喜歡的餐廳的樣子」，飲食旅遊作家、同時連續兩年擔任500盤評審的葉怡蘭說，今年的名單與去年大不相同，但同樣表現了一定的在地觀點，「名列前茅的多為中菜、台菜，得盤數高的名單與米其林明顯有別，達兩百多家的摘盤推薦餐廳也足夠寬廣。」

葉怡蘭認為，500盤的入榜數量多，不怕僧多粥少，「細看摘一盤、兩盤的餐廳分外興味盎然，呈現出多元的角度、不同的觀點。」甚至有類型相對非主流的餐廳也入榜，「比方幾家我私心喜歡、但較偏小品的小餐館，竟然也有人投盤、有人喜歡，也正因如此，500盤的名單讓人看來有更多趣味。」

美食評論家葉怡蘭期許「500盤」要一年接一年地辦下去。圖／500輯攝影團隊提供

但500盤也陷入每個評鑑都難以避免、呈現出菁英或社會賢達觀點，以及美食圈同溫層的看法，因此有許多會所性質、私廚、熟客制餐廳以及同溫層圈親善餐廳上榜，「但幸而名單數量夠龐大，相對補足另一個角度。」

美食家高琹雯Liz也有相同看法，「今年榜單雖有趣，也多元發散，但前幾名仍集中於能顯現菁英品味的餐廳。」像奪魁的朧粵，就是Foodie圈中熱門的餐廳；飛花落院、昭和食堂都同樣難訂位，也是美食圈的人氣店。

老牌餐廳被看見，高琹雯認為是今年亮點之一，「Solo Pasta有九盤的好成績，這部分也展現了500盤與其他評鑑的不同」；還有她心中的「米其林遺珠」Ephernité法緹摘下六盤，「且來自六位不同的評審，不僅成績進步，奪盤也更有意義。」

「我要對投資餐廳的老闆、廚師致上最高敬意」，美食評論家王瑞瑤看完第二屆500盤名單後說，「台灣人被疫情折磨三年，新餐廳還是如雨後春筍般開出來，有些新餐廳甚至連我都不知道，還有許多新銳主廚、各種類型料理，相較去年更豐富多元。」

名單中最讓她驚嘆的是今年五月廿日才開幕的餐廳ZEA，「這麼新就入榜，可見評審的敏銳度很高，也勇於嘗試，這份榜單等於是一個年度的美食總覽。」

相較第一屆，今年500盤除了繽紛多彩、百花齊放，也更年輕化，甚至帶來流行感，以往不太會在美食評鑑中露臉的網紅店也顛覆想像入榜。更讓她欣喜的是，「離島美食終於有人看見」。

今年也有許多盤數不高，但極好的在地美味入榜，王瑞瑤說，「像是台南柳營的小腳腿羊肉店，我上個月才去過，是我認為最好吃的羊肉料理，它居然也在榜上，500盤應該多挖掘這樣的台灣在地好餐廳，即便位在鄉下、地處偏遠。」 王瑞瑤認為，今年500盤除了繽紛多彩、百花齊放，也更年輕化。圖／摘自王瑞瑤的超級美食家臉書

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