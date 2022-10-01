第2屆500盤評鑑 朧粵15盤摘冠

由聯合報系旗下質感青年媒體「500輯」原創、邀請五十位跨界名人評審共同評選的第一份台灣人觀點美食評鑑「500盤」，二○二二年盛大邁入第二屆，昨天在台北晶華酒店揭曉得盤榜單，其中首度進榜的頂級粵菜餐廳「朧粵Longyue」獲得多位評審肯定，狂拿十五盤摘冠，現場並同時公布「十一大特別獎得主」。

500盤美食評鑑今年邁入第二屆，儼然成為台灣美食圈新勢力，總計有超過四十間獲得三個盤子以上的餐廳來到現場，評審代表如國際名廚江振誠、美食評論家葉怡蘭與作家韓良憶，也一同出席觀禮。「500輯」發行人項國寧在致詞時表示：「『500盤』希望大家跟我們一起攜手合作，讓我們的飲食文化更有深度、更上一層樓。」

綜觀今年得獎名單更新幅度不小，全台共計有兩百六十七間餐廳奪盤，除頂級粵菜餐廳「朧粵Longyue」獲得十五盤肯定之外；無菜單天婦羅料理「牡丹 天ぷら」，拿下十一個盤子居次；老字號「明福台菜海產」與全預約制私房菜「鄒記食舖」各獲得十盤，並列第三。

此外，延續500盤專注於菜色討論的招牌特色，若以單道菜獲盤數來看，「朧粵Longyue」功夫菜「手吊脆皮雞」，以及去年開幕的台中無菜單料理「飛花落院」的「旬味釜飯」，分別獲得四盤領先群雄。

朧粵Longyue是本屆大贏家，由廚藝總監簡捷明（左）與行政主廚胡福春親自領獎。圖／500輯提供

現場同步公布「十一大特別獎」得主，包含國際名廚江振誠主理的頂級餐廳「RAW」，以菜單「Re:define future」第二度獲得「創新概念獎」肯定；「落地生根獎」由來自新加坡的「JL Studio」主廚林恬耀拿下；世界麵包冠軍陳耀訓研發的「紅土鹹蛋黃酥」贏得「點食成金獎」。

至於明福台菜海產則獲頒「經典台味獎」；「MAD by Le Kief」主廚易柏翔拿下「注目新秀獎」；亞洲最佳女主廚陳嵐舒的fusion代表作餐廳「gubami Social」得到「台味再進化獎」肯定。

位於高雄的法式餐廳「Marc L³」主廚廖偉廷以全雞為概念創作的「金璟雞」食材浪費趨近於零，拿下「台灣食材獎」；「老店傳承獎」則頒給台灣最具代表性的國際化餐飲品牌「鼎泰豐」，最後「將來銀行經典獎」得主是法式餐廳「Orchid by Nobu Lee蘭」。

另外，「500輯」於今年發起的青年獎項「500Young」，也延續至本屆500盤。「500Young特別獎」頒給在「小小頂級廚師美國版」第八季奪冠的台裔女孩朱如茵（Liya）；「500Young領路人獎」則頒給朱如茵的偶像江振誠，成為第二屆「500盤」珍貴的傳承風景。

昨天下午頒獎典禮結束後，500盤晚宴也在台北晶華酒店登場，由六大人氣餐廳：鄒記食舖、Solo Pasta、晶華軒、朧粵Longyue、AKAME與飛花落院攜手，獻上七道美味佳餚，展現屬於台灣在地觀點好菜色。

第二屆500盤 The 500 Dishes Award 2022 主辦單位｜500輯 合作夥伴｜台北101、中國信託銀行 指定用酒｜百富單一麥芽威士忌 指定用車｜Honda Taiwan 協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、B TERMINAL 航棧 贊助夥伴｜甲桂林廣告股份有限公司、京懋建設機構、國雄建設股份有限公司、富宇建設機構、櫻花建設股份有限公司 場地協力｜台北晶華酒店

第二屆【500盤】2022 特別報導

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