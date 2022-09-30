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長汎假期抗漲旅遊最高省1萬2 日本自由行最低11900起
行政院昨日正式宣布將於10/13解除禁團令，長榮航空直營旅行社「長汎假期」為歡慶解封，特別推出「飛向世界，玩樂無敵」國外遊程優惠活動。長汎假期發言人、副總陳崇銘表示，目前推出10/28前報名指定行程，4人同行最高折一萬的激省活動，並加碼優惠給長汎老客人，如持有優惠抵用券，可再享最高2千元折抵。
長汎假期說，日圓適逢超低匯率，赴日旅遊費用不升反降，現也推出日本旅遊團指定日期超優惠，「戀上北海道輕旅行5日」含稅售價只要33,900起；「戀上東京輕井澤旅行5日」，含稅價只要32,900起；另外還有個人東京自由行，三天兩夜也只要11,900起。
長榮航空即將於10月25日開航米蘭、11月3日開航慕尼黑兩條新航線，長汎假期推出搭乘長榮航空直飛米蘭「FUN遊義大利五鄉地10日」含稅價為68,900起；而利用慕尼黑新航線所推出的「特選德瑞義湖光山色10日」含稅價為68,900起，除了價格經濟實惠，也是旅客們前往歐洲旅遊的最佳首選。
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