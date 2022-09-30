500盤2022／李明璁讚500盤：數量多、品質精緻又多元！

第二屆500盤正式公佈評選結果，李明璁認為，500盤辦了2年，不只是個話題而已，看得出500盤要在話題以外，建立如同標題一樣，是台灣在地的美食推薦。我覺得500盤不是一個評鑑，而是「推薦」。不一樣的評審設定了一個客觀、標準化的過程，最後選出名單，其實是對食物一種很獨特的喜好，或者說是「愛」也不為過。

李明璁表示，500盤不僅是量很多，同時質很精緻，而且「太多元了！」這正是500盤精彩的地方，非常有趣。不論是哪種推薦，都會引起很多討論，就是因為台灣的美食要從「光譜」來看，並不是有垂直高低之分，而是紅橙黃綠藍靛紫，有著無數的可能，台灣的飲食生態就是非常的百花盛開。

李明璁並認為，500盤的名單非常多元，我們會欣賞fine dining，也會對street food情有獨衷，兩者相加，還會有更多的排列組合。自己本身就是日本人口中的「B級老饕」，對於500盤的榜單中，會對於有地方感、庶民氣味的料理特別有感，如果又有傳統、又有創新，就一定會去吃。