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500盤2022／詹偉雄：500盤就是50位評審的500個故事
第二屆500盤已於9月30日正式公佈。連續2年擔任2屆評審的詹偉雄表示，第一次選的時候，會比較選大菜、主流料理，但今年比較反璞歸真，選出這一年有滋味的菜，完全以自己味覺的感覺記憶評選。對於今年盤數最高的「朧粵」，詹偉雄表示周圍的饕客都有去吃，加上有新開幕的效應，所以加起來得到第一，自己也有給朧粵盤數。
詹偉雄認為，500盤本來的定義是台灣本土味覺決定出來的排行。台灣的評審為他們的味覺做出了一個敘事，每一個人對他吃的食物，除了味覺之外，跟他的情感、他的鄉愁、他的記憶，還有他當下生活裡面所產生的某一些具有決定性意義的撞擊，構成了這個名單。「500盤對我而言，就是50位評審的500個故事」。詹偉雄也認為，相較於米其林，500盤是一個說得出來的評審，以及在地食物的故事，應該要更有一種珍貴的眼光來看待。
第二屆500盤 The 500 Dishes Award 2022
主辦單位｜500輯
合作夥伴｜台北101、中國信託銀行
指定用酒｜百富單一麥芽威士忌
指定用車｜Honda Taiwan
協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、B TERMINAL 航棧
贊助夥伴｜甲桂林廣告股份有限公司、京懋建設機構、國雄建設股份有限公司、富宇建設機構、櫻花建設股份有限公司
場地協力｜台北晶華酒店
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