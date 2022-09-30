500盤2022／台灣選品新指標！工頭堅：相信評審推薦

第二屆「500盤」結果已經於9月30日正式公佈，引起台灣美食圈的熱烈討論。以賓客身份出席晚宴的旅遊達人「工頭堅」就表示，從500輯一開始創辦的時候，就已經一直在關注這個媒體。工頭堅也認為，500輯在過去這一兩年，幫台灣做出一個新的選品的指標，而且關注的很多主題都非常成功，所以能夠來參加，覺得非常開心。

工頭堅也透露，其實去年的也有受邀，但正好沒辦法參加，所以今年厚臉皮的說「我一定要來」。對於今年的榜單，工頭堅也認為，許多評審都是自己認識的人，所以都滿相信他們的推薦。