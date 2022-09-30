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500盤2022／台灣選品新指標！工頭堅：相信評審推薦
第二屆「500盤」結果已經於9月30日正式公佈，引起台灣美食圈的熱烈討論。以賓客身份出席晚宴的旅遊達人「工頭堅」就表示，從500輯一開始創辦的時候，就已經一直在關注這個媒體。工頭堅也認為，500輯在過去這一兩年，幫台灣做出一個新的選品的指標，而且關注的很多主題都非常成功，所以能夠來參加，覺得非常開心。
工頭堅也透露，其實去年的也有受邀，但正好沒辦法參加，所以今年厚臉皮的說「我一定要來」。對於今年的榜單，工頭堅也認為，許多評審都是自己認識的人，所以都滿相信他們的推薦。
第二屆500盤 The 500 Dishes Award 2022
主辦單位｜500輯
合作夥伴｜台北101、中國信託銀行
指定用酒｜百富單一麥芽威士忌
指定用車｜Honda Taiwan
協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、B TERMINAL 航棧
贊助夥伴｜甲桂林廣告股份有限公司、京懋建設機構、國雄建設股份有限公司、富宇建設機構、櫻花建設股份有限公司
場地協力｜台北晶華酒店
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