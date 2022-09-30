快訊

政策急轉彎！ 出境團體旅遊指引取消打滿3劑疫苗規定

中職／7局無失分擒龍 兄弟吳哲源10連勝創隊史本土新紀錄

美8月PCE通膨指標勁揚 Fed將再升息3碼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

500盤2022／詹朴展現服裝巧思 呼應探索台灣飲食之美

聯合報／ 文／陳昭妤
首次成為500盤評審的時裝設計師詹朴，低調服裝透出巧思。圖／500輯攝影團隊提供
首次成為500盤評審的時裝設計師詹朴，低調服裝透出巧思。圖／500輯攝影團隊提供

知名服裝設計師詹朴今年首次成為500盤評審，去年也有參與晚宴的他，今天特別穿上自己設計的服裝與配件，低調進場。對於成為評審，他以一貫謙和的態度說：「非常榮幸也很開心，有這機會跟大家分享自己喜歡的菜色。」面對名單他相當用心，盡可能回想過去一年內吃過的所有餐點，並區隔出前菜、主菜、不同肉類與澱粉等品項，希望讓名單更具層次和參考意義。

再次參與晚宴，面對和去年完全不同的六位主廚聯手做出的名菜，詹朴笑說：「有吃的都很讓人期待！」他同時也很好奇其他評審選出的名單。詹朴認為，500盤提供了重要的餐飲交流，透過各界名人排列組合出來的名單，帶領眾人挖掘台灣這片土地上的不同菜系與餐廳，是很值得鼓勵的事。

儘管整體造型低調，詹朴身上仍可見到許多細節和巧思，包括自有品牌本就富含的恐龍骨骸等不同元素，其中鑰匙胸針代表的是打開不同的線索，和500盤「探索各種菜色」的中心思想相呼應，而難得繫上領帶的他也期待未來能有更多這種讓人想穿上正裝出席的場合，讓時尚與餐飲之間有更多可能。

首次成為500盤評審的時裝設計師詹朴，低調服裝透出巧思。圖／500輯攝影團隊提供
首次成為500盤評審的時裝設計師詹朴，低調服裝透出巧思。圖／500輯攝影團隊提供

第二屆500盤 The 500 Dishes Award 2022

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

指定用酒｜百富單一麥芽威士忌

指定用車｜Honda Taiwan

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、B TERMINAL 航棧

贊助夥伴｜甲桂林廣告股份有限公司、京懋建設機構、國雄建設股份有限公司、富宇建設機構、櫻花建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店

第二屆【500盤】2022 特別報導

第二屆【500盤】2022：官網

第二屆【500盤】2022：完整得獎名單

第二屆【500盤】2022：11大特別獎

第二屆【500盤】2022：50個評審的美食故事

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐廳

延伸閱讀

500盤2022／被磨出好廚藝 賈永婕虧老公「有點機車」

500盤2022／評審告五人到場超興奮 3人中他負責清盤

500盤2022／小樂沐創辦人陳嵐舒：期許500盤與國際接軌

500盤2022／江振誠全程參與 希望帶給餐飲人更多勇氣

相關新聞

全聯萬聖節活動熱鬧登場 搞怪風阪急麵包3個百元有找

今年秋天來得似乎特別快，搞怪有趣的萬聖節檔期也在全聯提前開跑，自即日起至10月31日期間，門市換上橘色萬聖節元素，並網羅...

500盤2022／詹偉雄：500盤就是50位評審的500個故事

第二屆500盤已於9月30日正式公佈。連續2年擔任2屆評審的詹偉雄表示，第一次選的時候，會比較選大菜、主流料理，但今年比...

500盤2022／台灣選品新指標！工頭堅：相信評審推薦

第二屆「500盤」結果已經於9月30日正式公佈，引起台灣美食圈的熱烈討論。以賓客身份出席晚宴的旅遊達人「工頭堅」就表示，...

500盤2022／詹朴展現服裝巧思 呼應探索台灣飲食之美

知名服裝設計師詹朴今年首次成為500盤評審，去年也有參與晚宴的他，今天特別穿上自己設計的服裝與配件，低調進場。對於成為評...

500盤2022／小樂沐創辦人陳嵐舒：期許500盤與國際接軌

由質感青年全媒體《500輯》原創、第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」在2022年盛大邁入第二屆，今年首度擔任評審的小...

500盤2022／江振誠全程參與 希望帶給餐飲人更多勇氣

第二屆500盤今日在晶華酒店登場，再次擔任評審的國際名廚江振誠從公布獎項的記者會到晚宴皆全程參與，他先是以經典格子西裝登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。