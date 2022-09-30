500盤2022／詹朴展現服裝巧思 呼應探索台灣飲食之美

知名服裝設計師詹朴今年首次成為500盤評審，去年也有參與晚宴的他，今天特別穿上自己設計的服裝與配件，低調進場。對於成為評審，他以一貫謙和的態度說：「非常榮幸也很開心，有這機會跟大家分享自己喜歡的菜色。」面對名單他相當用心，盡可能回想過去一年內吃過的所有餐點，並區隔出前菜、主菜、不同肉類與澱粉等品項，希望讓名單更具層次和參考意義。

再次參與晚宴，面對和去年完全不同的六位主廚聯手做出的名菜，詹朴笑說：「有吃的都很讓人期待！」他同時也很好奇其他評審選出的名單。詹朴認為，500盤提供了重要的餐飲交流，透過各界名人排列組合出來的名單，帶領眾人挖掘台灣這片土地上的不同菜系與餐廳，是很值得鼓勵的事。

儘管整體造型低調，詹朴身上仍可見到許多細節和巧思，包括自有品牌本就富含的恐龍骨骸等不同元素，其中鑰匙胸針代表的是打開不同的線索，和500盤「探索各種菜色」的中心思想相呼應，而難得繫上領帶的他也期待未來能有更多這種讓人想穿上正裝出席的場合，讓時尚與餐飲之間有更多可能。

首次成為500盤評審的時裝設計師詹朴，低調服裝透出巧思。圖／500輯攝影團隊提供

第二屆500盤 The 500 Dishes Award 2022 主辦單位｜500輯 合作夥伴｜台北101、中國信託銀行 指定用酒｜百富單一麥芽威士忌 指定用車｜Honda Taiwan 協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、B TERMINAL 航棧 贊助夥伴｜甲桂林廣告股份有限公司、京懋建設機構、國雄建設股份有限公司、富宇建設機構、櫻花建設股份有限公司 場地協力｜台北晶華酒店

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