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500盤2022／小樂沐創辦人陳嵐舒：期許500盤與國際接軌

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
小樂沐創辦人陳嵐舒（左）與麗固創意總監張聰。圖／500輯攝影團隊提供。
小樂沐創辦人陳嵐舒（左）與麗固創意總監張聰。圖／500輯攝影團隊提供。

由質感青年全媒體《500輯》原創、第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」在2022年盛大邁入第二屆，今年首度擔任評審的小樂沐創辦人陳嵐舒期許：「疫情稍歇，台灣即將進入開放，很期待『500盤』在評審的組合方面，能夠持續擴大基礎，納入更多元的評審團，讓名單更國際化一點。」

「我希望未來『500盤』所評選出來的大家喜歡的菜色，是更能夠與國際接軌的，而不是只有台灣人自己喜歡的。」陳嵐舒表示：「這個部分我們除了可以把評審的名單重新梳理之外，在推廣上面，也可以再多施一些力，多做一些活動跟推廣，讓參與到的店家跟品牌，可以知道自己在什麼位置，也可以再更往推進，更國際化一些。」

去年擔任首屆「500盤」評審的麗固創意總監張聰，也同意陳嵐舒的觀點。「希望『500盤』能夠更多元，涵蓋面不單是台灣人喜歡的台菜或小吃，也可能是外國人最喜歡的台菜，也可以是台灣人覺得最棒的法料，或者在台灣的外國人最喜歡的法料…等等，我覺得這樣會很有趣。」

此外，張聰同時深切期許：「我希望『500盤』一定要繼續辦下去，這一點很重要。」

第二屆500盤 The 500 Dishes Award 2022

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

指定用酒｜百富單一麥芽威士忌

指定用車｜Honda Taiwan

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green & Safe、B TERMINAL 航棧

贊助夥伴｜甲桂林廣告股份有限公司、京懋建設機構、國雄建設股份有限公司、富宇建設機構、櫻花建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店

台灣人 陳嵐舒

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