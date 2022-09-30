500盤2022／江振誠全程參與 希望帶給餐飲人更多勇氣

第二屆500盤今日在晶華酒店登場，再次擔任評審的國際名廚江振誠從公布獎項的記者會到晚宴皆全程參與，他先是以經典格子西裝登場，為RAW領取四個盤子在內等多個獎項、同時以評審代表身份分享對今年飲食趨勢的觀察。晚宴前他則換上特殊剪裁的全黑燕尾服，再次成為全場焦點，對此他開玩笑說：「等等要吃飯了，穿寬鬆一點才沒有壓力。」

身為典禮焦點，江振誠也特別在晚宴前的紅毯上接受專訪，對於今年RAW拿下四個盤子及兩個特別獎，他感到非常開心。尤其是因RAW春季菜單「Re:define future」得到的「創新概念獎」，以及「500Young」的領路人獎。對於後者，江振誠特別分享了與《小小頂級廚師美國版》第八季冠軍得主朱如茵（Liya）的緣分，他笑說怎麼也沒想到這個在美國長大的13歲小女孩會視自己為偶像，看著Liya做料理的樣子，「就像看到小時候的自己。」因為如此，他更希望能將自己的經驗都傳承給Liya，而因為這樣的起心動念拿到領路人獎也讓他格外有成就感。

至於「創新概念獎」，江振誠認為，創新不在於有天份，而是願意當最勇敢的第一個人，他期待創新這件事能帶給眾人更多鼓勵和勇氣，「可以的話，希望能把這個獎跟大家一起分享。」

第二屆500盤 The 500 Dishes Award 2022 合作夥伴｜台北101、中國信託銀行 指定用酒｜百富單一麥芽威士忌 指定用車｜Honda Taiwan 協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、B TERMINAL 航棧 贊助夥伴｜甲桂林廣告股份有限公司、京懋建設機構、國雄建設股份有限公司、富宇建設機構、櫻花建設股份有限公司 場地協力｜台北晶華酒店 第二屆【500盤】2022 特別報導 ● 第二屆【500盤】2022：官網 ● 第二屆【500盤】2022：完整得獎名單 ● 第二屆【500盤】2022：11大特別獎 ● 第二屆【500盤】2022：50個評審的美食故事

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