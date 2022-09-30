500盤2022／高琹雯：陳耀訓蛋黃酥「點食成金」實至名歸

「今年的榜單雖然有趣，也多元發散，但前幾名仍集中於能顯現菁英品味的餐廳。」美食家高琹雯Liz認為，名單反映了去年的餐飲趨勢與話題，像奪魁的朧月，就是Foodie圈中熱門的餐廳；飛花落院、昭和食堂都同樣難訂位，是美食圈的人氣店 。

相較去年，今年評審們看似回歸到自己喜愛的餐廳，除了新開幕的熱門店有集中的共識，一盤、兩盤的餐廳也展現多元面貌。

另一件值得開心的事：Solo Pasta有9盤的好成績，「這部分也展現了500盤與其它評鑑的不同，這家開幕已久、不做PR、少有宣傳，甚至只是鄰里的館子也能獲得9盤支持，真心為主廚感到高興；這類對食物有熱情的老牌餐廳，穩定經營、有忠實粉絲，能入榜就是鼓勵。」

高琹雯心中的「米其林遺珠」Ephernité法緹今年摘下6盤，「且6盤來自6位不同的評審，不僅成績進步，奪盤也更有意義。」

對於11大特別獎，高琹雯認為陳耀訓的「紅土鹹蛋黃酥」贏得「點食成金獎」絕對實至名歸，「沒想過蛋黃酥也可以有如此有趣的搶購現象，甚至取代了今年中秋的廣式月餅，帶動其他糕點業的業績。」

在老宅開餐廳的易柏翔拿下「注目新秀獎」，「主廚很大膽，以劇場式的設計，用餐時間很長、挑戰食客的耐性，分量還大，創新經營確實不容易。」

名廚陳嵐舒的gubami Social得到「台味再進化獎」，這是她突破原有框架所做的菜，也是將生活中的飲食轉化為餐廳的菜色，「這是在台灣生活自然而生的品味，如同海納百川，再加上她細膩的味覺，小酒館的氛圍代表擺脫了過往包袱。」

2022年第二屆500盤名單揭曉，出席領獎的得獎餐廳代表，與評審代表、聯合報系執行長黃素娟大合照。圖／500輯提供

第二屆500盤 The 500 Dishes Award 2022

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

指定用酒｜百富單一麥芽威士忌

指定用車｜Honda Taiwan

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、B TERMINAL 航棧

贊助夥伴｜甲桂林廣告股份有限公司、京懋建設機構、國雄建設股份有限公司、富宇建設機構、櫻花建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店

第二屆【500盤】2022 特別報導

● 第二屆【500盤】2022：官網

● 第二屆【500盤】2022：完整得獎名單

● 第二屆【500盤】2022：11大特別獎

● 第二屆【500盤】2022：50個評審的美食故事

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