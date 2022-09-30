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一機搞定淨水、3秒瞬熱 Acerpure推全新智慧溫控飲水機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
炎亞綸代言Acerpure，暢談如何捍衛居家環境住得更安心。圖／宏碁提供
炎亞綸代言Acerpure，暢談如何捍衛居家環境住得更安心。圖／宏碁提供

疫情長期抗戰之下，讓民眾對各式生活家電的需求都變得強烈，尤其清潔、料理家電尤其受到重視。宏碁旗下家電品牌宏碁智新（Acerpure）推出生活家電新品，包括空氣清淨機旗艦機款、全新產品線淨水飲水機、櫥下型淨水器及無線吸塵器，並邀請代言人炎亞綸分享如何運用3大新品系列捍衛居家環境潔淨。

針對民眾現在最在意的空氣潔淨，旗艦款acerpure pro UVC高效淨化空氣清淨機，適用35坪大空間，採用UVC紫外線滅菌，針對新型變種病毒、細菌微生物進行全方位殺菌，搭載4合1 HEPA濾網，有效隔絕空氣中的PM2.5、PM1.0及99.97%的懸浮微粒，對抗99%以上冠狀病毒，並去除99.9%流行病毒、細菌、甲醛等。內建二氧化碳偵測科技，隨時感測室內二氧化碳濃度，同時搭載懸浮微粒雷射及有害氣體（VOCs）感測器，還可搭配Acerpure Life智能居家App，一手掌握室內空氣品質。

而全新產品線acerpure aqua冰溫瞬熱RO濾淨飲水機，採用奈米級4重過濾系統及RO逆滲透，更通過SGS 28項精密水質測試，有效去除99.9%細菌以及病毒、餘氯、有害重金屬，8.7L大水箱設計，插電即用無須安裝，3秒瞬熱，一鍵即出，更可客製化調節冰、熱水溫度及出水量。此外，更進一步提供TDS即時水質監測，若偵測到數字異常可使用Smart Wash自動清洗功能，管線水質輕鬆把關。

迎接換季掃除，無線吸塵器隨手清潔的便利性廣受現代消費者歡迎，不管是強悍的acerpure clean無線吸塵器，還是輕巧的acerpure clean Lite無線吸塵器，都搭配多款清潔配件，快速長短變換集塵模式，滿足各式清潔需求。

如果是熱愛居家自煮的民眾，準備好一台搞定蒸、煮、燉、滷、熬的電鍋肯定讓料理更簡單省力。由雙全國際獨家代理的生活精緻小家電品牌DIKE，近期推出4款全機在台製造的電鍋系列，從6到15人份都能滿足，一鍵按壓、輕鬆上菜，更享有全機3+1年保固，加熱管業界最長10年保固，使用更安心。

4款DIKE電鍋本體最長4年保固，一體成型加熱元件業界唯一10年保固。圖／雙全國際提供
4款DIKE電鍋本體最長4年保固，一體成型加熱元件業界唯一10年保固。圖／雙全國際提供
acerpure pro UVC高效淨化空氣清淨機，建議售價26,990元。圖／宏碁提供
acerpure pro UVC高效淨化空氣清淨機，建議售價26,990元。圖／宏碁提供
推出4款不同尺寸全機台灣製造DIKE電鍋，適合各種烹飪需求情境，滿足家庭、單身族及學生族需求。圖／雙全國際提供
推出4款不同尺寸全機台灣製造DIKE電鍋，適合各種烹飪需求情境，滿足家庭、單身族及學生族需求。圖／雙全國際提供
acerpure aqua冰溫瞬熱RO濾淨飲水機，建議售價16,900元。圖／宏碁提供
acerpure aqua冰溫瞬熱RO濾淨飲水機，建議售價16,900元。圖／宏碁提供

飲水機 空氣清淨機 宏碁

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