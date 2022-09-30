500盤2022／BTS無界塾創辦人葉丙成：發掘台灣飲食價值

第一份代表台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，今年進入第二屆，實驗教育機構「BTS無界塾」創辦人、台大電機系教授葉丙成表示：「透過『500盤』這個活動，我們可以發掘出屬於台灣自己的特色與飲食的價值，我覺得這是一件很有意思的事情。」

葉丙成同時期許：「『500盤』今年進入第二屆，我很期待『500盤』能夠進入第三屆、第四屆、第五屆…一年接著一年地辦下去，繼續挖掘出更多台灣很有特色的飲食與文化，讓大家能夠更有機會去發掘台灣的飲食價值，去思考『台灣的味道到底是什麼？』『到底什麼才是台灣味？』」

第二屆500盤 The 500 Dishes Award 2022 合作夥伴｜台北101、中國信託銀行 指定用酒｜百富單一麥芽威士忌 指定用車｜Honda Taiwan 協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、B TERMINAL 航棧 贊助夥伴｜甲桂林廣告股份有限公司、京懋建設機構、國雄建設股份有限公司、富宇建設機構、櫻花建設股份有限公司 場地協力｜台北晶華酒店 第二屆【500盤】2022 特別報導 ● 第二屆【500盤】2022：官網 ● 第二屆【500盤】2022：完整得獎名單 ● 第二屆【500盤】2022：11大特別獎 ● 第二屆【500盤】2022：50個評審的美食故事

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