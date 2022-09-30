GUCCI聯手國家歌劇院 全球首Exquisite光雕秀獨獻台中

雖然精品消費可能以台北為大宗，但要說全台灣最懂得「過生活」、擁有藝文氣息的城市，台中可是不少人心中的宜居城市之選。古馳（GUCCI）今日與台中國家歌劇院合作，於歌劇院外牆帶來以2022秋冬Exquisite大秀為主題的光雕秀，每日晚間六點開始，限定「開秀」。

約2分鐘的光雕藝術大秀，是以古馳（GUCCI）2022秋冬Exquisite大秀為靈感。由於本季創意總監Alessandro Michele以哈哈鏡為靈感，於是光雕秀中也以大量繁複的GG圖騰印花，透過變形、排比，創造出萬花筒般的奇幻視覺，進而呼應本季理念：時尚與時裝所擁有的無限可能。

雖然這並非是歌劇院首次光雕投影秀，卻是首次與精品品牌合作，同時也是2022 Exquisite主題在全世界首次以光雕投影呈現，據了解本次發表內容更將登上GUCCI全球社群媒體包含Facebook、Instagram與Twitter帳號。

活動期間，只要在現場拍攝光雕藝術平面或動態內容，同時設定標籤：#ExquisiteGucci、#GucciTC分享至個人臉書或IG社群並設定為公開，最後將社群內容交予駐點台中國家歌劇院綜合服務台Gucci工作人員審核後即可領取兌換券。