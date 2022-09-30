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500盤2022／美食評論家葉怡蘭：要一年接一年地辦下去

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
美食評論家葉怡蘭期許「500盤」要一年接一年地辦下去。圖／500輯攝影團隊提供
美食評論家葉怡蘭期許「500盤」要一年接一年地辦下去。圖／500輯攝影團隊提供

由質感青年全媒體《500輯》原創、第一份代表台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，今年進入第二屆，連續兩年擔任評審的美食評論家葉怡蘭期許：「『500盤』應該要一年接著一年地辦下去，逐年改進，我覺得這件事情非常地重要。」

葉怡蘭指出，「500盤」今年進入第二屆，「不要忘了，《米其林指南》的歷史超過100年。今日《米其林指南》能夠具有這樣的能見度跟影響力，其實是透過一段很長的時間來形成的。」

「《米其林指南》到後來走向國際，我並不覺得這件事情是『500盤』需要去做的。」葉怡蘭表示：「我希望『500盤』能夠堅守台灣在地的觀點，就像義大利的『紅蝦評鑑（Gambero Rosso）』，能夠以非常在地的觀點，去補足國際指南的不足，也提供真正有心要理解在地文化的本地人或觀光客，可以參考的憑依。」

「『500盤』的可貴之處在於除了提供『榜單』，也提出『觀點』，並且透過獨特的選制，呈現出多元性。」葉怡蘭強調：「我認為這兩件事情，應該要被維繫。」

第二屆500盤 The 500 Dishes Award 2022

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

指定用酒｜百富單一麥芽威士忌

指定用車｜Honda Taiwan

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、B TERMINAL 航棧

贊助夥伴｜甲桂林廣告股份有限公司、京懋建設機構、國雄建設股份有限公司、富宇建設機構、櫻花建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店

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台灣人

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