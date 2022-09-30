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500盤2022／王瑞瑤：這份榜單等於一個年度的美食總覽

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
王瑞瑤認為，今年500盤除了繽紛多彩、百花齊放，也更年輕化。圖／摘自王瑞瑤的超級美食家臉書
王瑞瑤認為，今年500盤除了繽紛多彩、百花齊放，也更年輕化。圖／摘自王瑞瑤的超級美食家臉書

「我要對投資餐廳的老闆、廚師致上最高敬意」，美食評論家王瑞瑤看完第二屆500盤名單後笑說，「台灣人被疫情折磨了3年，新餐廳還是如雨後春筍般開出來，有些新餐廳甚至連我都不知道，還有許多新銳主廚、各種類型的料理，相較去年更豐富多元。」

名單中最讓她驚嘆的是今年5月20日才開幕的餐廳，「這麼新，就入榜，可見評審的敏銳度很高，也勇於嘗試，這份榜單等於是一個年度的美食總覽。」

相較第一屆，今年500盤除了繽紛多彩、百花齊放，也更年輕化，甚至帶來流行感，「像是今年有更多的明星評審加入，讓大家好奇明星們愛吃什麼，他們所選的也都是些時髦餐廳。」此外，以往不太會在美食評鑑中露臉的網紅店、外送餐廳，「今年也顛覆想像，以拍照打卡為主的餐廳居然也能選出好菜。」

更讓她欣喜的是，「離島美食終於有人看見」；今年也有許多盤數不高，但極好的在地美味入榜，「像是台南柳營的小腳腿羊肉店，我上個月才去過，是我認為最好吃的羊肉料理，它居然也在榜上，500盤就應該多挖掘出這樣的在地的台灣好餐廳，即便位在鄉下、地處偏遠；希望有愈來愈多這類結合在地食材、屬於台灣獨特的美食可以入榜。」

王瑞瑤難改直言、敢言的記者性格，「我還是要建議，未來希望每位評審一家店不要給兩盤以上；還有，今年得票數高的餐廳，其實也某種程度反映是有錢人的快樂天堂，不是貴、就是難訂，讓500盤落實在地本土的原意有點失真失準。」

第二屆500盤 The 500 Dishes Award 2022

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

指定用酒｜百富單一麥芽威士忌

指定用車｜Honda Taiwan

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、B TERMINAL 航棧

贊助夥伴｜甲桂林廣告股份有限公司、京懋建設機構、國雄建設股份有限公司、富宇建設機構、櫻花建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2022年第二屆500盤名單揭曉，出席領獎的得獎餐廳代表，與評審代表、聯合報系執行長黃素娟大合照。圖／500輯提供
2022年第二屆500盤名單揭曉，出席領獎的得獎餐廳代表，與評審代表、聯合報系執行長黃素娟大合照。圖／500輯提供

餐廳 台灣人

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