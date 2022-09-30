500盤2022／葉怡蘭：展現了台灣人喜歡的餐廳的樣子

「今年的500盤，我覺得也同樣某種程度展現了台灣人喜歡的餐廳的樣子」，飲食旅遊作家、同時連兩年擔任500盤評審的葉怡蘭說，今年的名單與去年大不相同，但同樣表現了一定的在地觀點，「名列前茅的多為中菜、台菜，得盤數高的名單與米其林明顯有別，達兩百多家的摘盤推薦餐廳也足夠寬廣。」

葉怡蘭認為，500盤的入榜數量多，不怕僧多粥少，「細看摘一盤、兩盤的餐廳分外興味盎然，呈現出多元的角度、不同的觀點。」甚至有類型相對非主流的餐廳也入榜，「比方幾家我私心喜歡、但較偏小品的小餐館，竟然也有人投盤、有人喜歡，也正因如此，500盤的名單讓人看來有更多趣味。」

但500盤也陷入每個評鑑都難以避免、呈現出菁英或社會賢達觀點，以及美食圈同溫層的看法，因此有許多會所性質、私廚、熟客制餐廳以及同溫層圈親善餐廳上榜，「但幸而名單數量夠龐大，相對補足另一個角度。」

此外，葉怡蘭觀察，500盤也展現了媒體效應，有幾家餐廳去年入榜盤數不高，但今年名次大躍進，「代表這些主廚的努力被看見了，這是500盤帶來的正面意義。」

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