正能量集合！ RICHARD MILLE RM 88 Smiley陀飛輪笑開懷

最微小、簡單的事物，總能帶來最直觀的開心、喜悅與感動。自疫情以來，限縮、隔離、限制，束縛了人們的行動與心靈。一個最簡單的微笑、發自心裡的感動，可能會是全世界都為之渴求的真正寶藏。RICHARD MILLE於是以曾經在1972年在《法蘭西晚報》問世的一張黃色笑臉為靈感，結合精雕、別出心裁的精巧設計，打造出一款洋溢笑容、輕快、幽默的RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕表，巧妙散發正能量。

任誰看到RM 88 Smiley腕表或都要為之會心一笑。剩放的花朵、討喜的仙人掌、帶刺但甜美多汁的鳳梨、粉紅色的火鶴、還有帶來好心情的彩虹、插上小傘裝飾的Tiki風雞尾酒...這些童心滿點的精細的K金模型全數出自雕刻師Olivier Kuhn之手。每個組件都不到一公克，但全數經過精巧的形塑、雕刻、打磨，最後像是打開一個藏寶箱般，出現在RM 88 Smiley腕表的面盤之中。

可別小看這些精密模型，最複雜的雞尾酒杯由雨傘、橄欖、具有彎曲摺痕的吸管與酒杯組成。為了呈現雞尾酒的清涼感受，酒杯下方再經微噴砂處理，具現了水珠凝結的意象。可愛又浪漫的火鶴不僅底座以微噴砂加工，其眼球使用極小的圓珠線刨工具打造，同時翅膀、羽毛與零件，都經過拋光潤飾、金屬粉色PVD塗層等不同工序。

然而在打造完這些精巧組件後，如何將之與RICHARD MILLE的高精密機芯結合，安置、組建，則成為另一場考驗智慧與技術的建築遊戲。為此，品牌全新自製的CMRT7鏤空自動陀飛輪機芯使用了兩塊機板，一塊用以支撐機芯、第二塊輔助底板則用以固定面盤左側的裝飾組件，再將輔助底板安裝於機芯上，恰巧讓所有模型零件賦予生動的存在感。