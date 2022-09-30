500盤2022／傳承30年的「蒜香炒飯」！Ukai獲7盤佳績

位於南山微風廣場46樓的「THE UKAI」，集結鐵板料理「Ukai-tei」以及日本割烹料理「kappou ukai」，呈現不同的料理風格。位於高雄的「Ukai-tei Kaohsiung」則是規劃有懷石料理「Ukai Kaiseki」、西餐「Grill Ukai 」與鐵板燒「Ukai-tei」。本屆500盤活動中，The Ukai Taipei及Ukai-tei Kaohsiung共計就有螢烏賊與海瓜子炊飯、蒜頭炒飯等7盤料理上榜，合計獲得7盤。

Ukai-tei行政主廚田辺友樹邊表示，謝謝大家選擇我們，讓我們能夠得到這個獎。基本上，Ukai就是非常簡單的料理，把這些食材發揮到最極致，就是Ukai Kaiseki、Grill Ukai 與Ukai-tei的目標。Uka是走傳統、正統的路，把食材發揮到極致。特別如「蒜香炒飯」，即是已經傳承30年的料理，為了不讓味道偏掉，每一位師傅都是長時間的練習才能練得出來。

對於評審的支持，田辺友樹也希望評審未來能再來光顧，自己其實剛到台灣，也很希望為大家再多做很多料理，未來會持續努力下去，每一次都為大家提供好吃美味的料理。

陳木元評論「愛女魚澤煮鍋」，表示「魚肉吸附高湯鮮美無比，看似簡單呈現，實則凝鍊繁瑣的刀工和長時間料理，入口就能感受春日溫柔和煦的氣息，淡雅舒服」；對於「螢烏賊與海瓜子炊飯」，則是給予「米粒吸收高湯鮮甜，散發細緻高雅的香氣，搭配漬物與赤味噌湯，充滿日本記憶的道地吃法。」的高度評價。

另外針對招牌的「蒜頭炒飯」，何奕佳則認為「還是最愛之一。雲林的蒜頭炒得恰到好處，加上好吃的越光米，一點點在鐵板上帶出焦香的醬油，師傅絕佳的炒功，結合成簡單卻勝於複雜的一碗炒飯。」

第二屆500盤 The 500 Dishes Award 2022 合作夥伴｜台北101、中國信託銀行 指定用酒｜百富單一麥芽威士忌 指定用車｜Honda Taiwan 協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、B TERMINAL 航棧 贊助夥伴｜甲桂林廣告股份有限公司、京懋建設機構、國雄建設股份有限公司、富宇建設機構、櫻花建設股份有限公司 場地協力｜台北晶華酒店 第二屆【500盤】2022 特別報導 ● 第二屆【500盤】2022：官網 ● 第二屆【500盤】2022：完整得獎名單 ● 第二屆【500盤】2022：11大特別獎 ● 第二屆【500盤】2022：50個評審的美食故事

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