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500盤2022／朧粵一舉拿下15盤 成最大贏家

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
第二屆「500盤」的奪盤大贏家為粵菜餐廳「朧月」。圖／500輯攝影團隊提供
第二屆「500盤」的奪盤大贏家為粵菜餐廳「朧月」。圖／500輯攝影團隊提供

第二屆「500盤」的奪盤大贏家為粵菜餐廳「朧月」，以7道菜、摘下15盤殊榮。其中，招牌菜「手吊脆皮雞」更是一菜奪4盤，「花椒螺頭湯」與「粥水浸食蔬」也各有3盤推薦；評審來自各界，但對此間美食看法近似，足證實至名歸。

「朧粵」由連續6年摘下上海米其林二星的名廚簡捷明操刀，開幕年餘廣獲好評，每個餐期只限量供應兩隻的「手吊脆皮雞」是餐廳首推菜色，此次在「500盤」中也表現亮眼。

直稱拿下盤數第一「很意外」的簡師傅，因為疫情停滯在台7個月，「我發現團隊都很用心做菜，且密切合作，老闆也給了很大的權限，願意壓低利潤讓我們選用好食材。」「廚師不是萬能，有好的原材料才能做出好料理。」

雖直說摘盤意外，但說起菜來仍信心滿滿，他說，像是評審喜愛的「手吊脆皮雞」，「我們不入油炸，而是師傅勾油一勺勺的淋，由生到熟，也展現廚師的功力」；「我們也很講究健康，少油少鹽也少糖，其中的粥水浸食蔬就是一般家庭的煲粥，取上面的粥水、加鹽、蒸菜，清淡又營養」。

奪盤後，主廚想要帶來更多香港的老菜，「像是五、六O年代的菜，改良後再次呈現。」

他的菜，好評滿滿。作家蔡珠兒盛讚花膠螺頭湯，「花膠柔厚，湯水清澈鮮甜，看似極簡，卻蘊藏上好用料和功夫。」金蒜黑豚叉燒則讓STUDIO A 共同創辦人蔣雅淇笑說，「肉質細緻咬起來差點讓大牙無用武之地！」威士忌專家林一峰則直指金沙脆蝦腸粉，「是這幾年吃過最好吃的腸粉」。

第二屆500盤 The 500 Dishes Award 2022

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

指定用酒｜百富單一麥芽威士忌

指定用車｜Honda Taiwan

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、B TERMINAL 航棧

贊助夥伴｜甲桂林廣告股份有限公司、京懋建設機構、國雄建設股份有限公司、富宇建設機構、櫻花建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店

第二屆【500盤】2022 特別報導

第二屆【500盤】2022：官網

第二屆【500盤】2022：完整得獎名單

第二屆【500盤】2022：11大特別獎

第二屆【500盤】2022：50個評審的美食故事

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡珠兒盛讚朧粵的「花膠螺頭湯」。圖／蔡珠兒提供
蔡珠兒盛讚朧粵的「花膠螺頭湯」。圖／蔡珠兒提供
蔣雅淇給了朧粵「金蒜黑豚叉燒」一盤。圖／蔣雅淇提供
蔣雅淇給了朧粵「金蒜黑豚叉燒」一盤。圖／蔣雅淇提供
朧粵招牌手吊脆皮雞。圖／業者提供
朧粵招牌手吊脆皮雞。圖／業者提供

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