500盤2022／西餐盤數最高 Solo Pasta「把盤掛牆上」

「摘下9盤，真的很驚訝」，Solo Pasta是今年500盤中獲得最多盤數的西餐，業者笑說，Solo Pasta雖是西餐，但不是消費者心中的西餐，也不是一般人印象裡國際化的義大利菜，「我們做的是傳統義大利菜，例如在某個小鎮才能吃到的薄餅，想要呈現的是代代傳承的文化底蘊，這點，也與中菜很相似。」

被稱為「義大利麵愛好者必插旗」的Solo Pasta，網路評價很高，「麵不等人、人等麵」是Solo Pasta主廚王嘉平對於美食的堅持，他說，只強調傳統，不講創新。從2003年至今，主廚每年必會安排兩次義大利旅行，每次動輒一個多月，「就是開著車到每個小鎮吃餐廳，可惜因為疫情中斷了3年。」

Solo Pasta也換菜，但不是換新菜，而是旅行中得到的老菜滋味，「我們是一家很輕鬆自在的餐廳，價位不算高，可以盡情享受一個愉快的夜晚。」「今年500盤的橘色盤子顏色很美，我正考慮找一面牆，把去年與今年的盤都美美的掛上去。」

摘盤數最高的「拿坡里燉章魚」，一舉拿下3盤，評審詹朴說，這是一道非常優質的開場菜。如果是初次來到Solo Pasta，更可將這道菜當作環遊義大利冒險之中的開端，以大塊章魚搭配鷹嘴豆泥和橄欖油，簡單又溫馨自在，「雖然做工簡單，但無論是口感、刀工以及醬料都很細緻，充分表現廚師的自信」。

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