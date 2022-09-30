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500盤2022／西餐盤數最高 Solo Pasta「把盤掛牆上」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
第二屆500盤2022／9盤得主：Solo Pasta。圖／500輯攝影團隊提供
第二屆500盤2022／9盤得主：Solo Pasta。圖／500輯攝影團隊提供

「摘下9盤，真的很驚訝」，Solo Pasta是今年500盤中獲得最多盤數的西餐，業者笑說，Solo Pasta雖是西餐，但不是消費者心中的西餐，也不是一般人印象裡國際化的義大利菜，「我們做的是傳統義大利菜，例如在某個小鎮才能吃到的薄餅，想要呈現的是代代傳承的文化底蘊，這點，也與中菜很相似。」

被稱為「義大利麵愛好者必插旗」的Solo Pasta，網路評價很高，「麵不等人、人等麵」是Solo Pasta主廚王嘉平對於美食的堅持，他說，只強調傳統，不講創新。從2003年至今，主廚每年必會安排兩次義大利旅行，每次動輒一個多月，「就是開著車到每個小鎮吃餐廳，可惜因為疫情中斷了3年。」

Solo Pasta也換菜，但不是換新菜，而是旅行中得到的老菜滋味，「我們是一家很輕鬆自在的餐廳，價位不算高，可以盡情享受一個愉快的夜晚。」「今年500盤的橘色盤子顏色很美，我正考慮找一面牆，把去年與今年的盤都美美的掛上去。」

摘盤數最高的「拿坡里燉章魚」，一舉拿下3盤，評審詹朴說，這是一道非常優質的開場菜。如果是初次來到Solo Pasta，更可將這道菜當作環遊義大利冒險之中的開端，以大塊章魚搭配鷹嘴豆泥和橄欖油，簡單又溫馨自在，「雖然做工簡單，但無論是口感、刀工以及醬料都很細緻，充分表現廚師的自信」。

第二屆500盤 The 500 Dishes Award 2022

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

指定用酒｜百富單一麥芽威士忌

指定用車｜Honda Taiwan

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、B TERMINAL 航棧

贊助夥伴｜甲桂林廣告股份有限公司、京懋建設機構、國雄建設股份有限公司、富宇建設機構、櫻花建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店

第二屆【500盤】2022 特別報導

第二屆【500盤】2022：官網

第二屆【500盤】2022：完整得獎名單

第二屆【500盤】2022：11大特別獎

第二屆【500盤】2022：50個評審的美食故事

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2022年第二屆500盤名單揭曉，出席領獎的得獎餐廳代表，與評審代表、聯合報系執行長黃素娟大合照。圖／500輯攝影團隊提供
2022年第二屆500盤名單揭曉，出席領獎的得獎餐廳代表，與評審代表、聯合報系執行長黃素娟大合照。圖／500輯攝影團隊提供
一舉拿下3盤的「拿坡里燉章魚」。圖／500輯攝影團隊提供
一舉拿下3盤的「拿坡里燉章魚」。圖／500輯攝影團隊提供

義大利 餐廳 疫情

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