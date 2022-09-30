500盤2022／勇奪11盤！「牡丹」炸香魚、海膽獲好評

2022年500盤活動中，「牡丹 天ぷら」憑藉著「大極上 赤雲丹盛大葉」、「炸香魚」等菜色，獲得共計11盤的肯定，總盤數為本屆第二多。牡丹總經理楊雪貞即表示，餐飲業這幾年在台灣的進步有目共睹，不論是消費者對於餐飲文化的看法、體認，都有更深一層的進步，500盤對於台灣飲食文化是很有意義的。

牡丹餐飲集團本身已有約30年的日本料理經驗，因發現台灣餐飲尚缺頂級天婦羅餐廳，因此打造出「牡丹 天ぷら」。不僅炸功師承日本星級天婦羅店「長谷川」，店內的炸油、麵粉、海鮮食材也均由日本進口來台，採無菜單料理型態。本屆活動中，共計有大極上 赤雲丹盛大葉、炸香魚、金絲透排翅佐特調松露醬、官燕松葉蟹羹、鹿兒島鱚魚、蝦餅茶泡飯、鮑魚毛蟹素麵佐醋凍、香酥卷海老、柳葉魚等9款菜色獲獎。

過去牡丹相當低調，本次參與500盤頒獎典禮，也顯現出對於活動的重視。牡丹總經理楊雪貞表示，參與500盤覺得很感謝也很感動，因為台灣現在在餐飲業上，對於飲食文化的重視，不再只是去講「cp值」，而是很深度去看待料理或是料理人想要傳達的精神。「天婦羅」其實就是講究食物本身最單純、最純粹的味道，以最直接、不做作的方式，呈現給客人的美好。楊雪貞覺得，餐飲業這幾年在台灣的進步有目共睹，不論是消費者對於餐飲文化的看法、體認，都有更深一層的進步，500盤對於台灣飲食文化是很有意義的。

此外，楊雪貞也非常感謝評審投票，因為活動是具名的，而評審們願意把自己的生活體驗跟大家來分享。生活就是一種藝術，在生活裡面，美食是絕對不可或缺的一項，所以分享給大家、一起來體驗從美食去交流的感情，然後把台灣的餐飲文化，有一個很高的提昇。所以非常謝謝評審投入那麼多的時間，跟大家來分享他們在生活美食上的一個經驗。另外也很高興，能夠讓更多民眾認識天婦羅。

獲得2盤的「炸香魚」，評審詹仁雄評論「天婦羅和鹹酥雞的概念類似，但這條小魚炸到能『站起來』，搭配上這難尋的服務與用餐空間，位子難訂也是合理。」林心如則認為「小巧的炸香魚無需過多形容，就是可愛又好吃的一道菜。」另外同樣獲得2盤的「大極上赤雲丹盛大葉」，劉若英就形容「這道海膽天婦羅用紫蘇葉包裹海膽，增加了一層酥脆感和香氣，必點推薦」

第二屆500盤 The 500 Dishes Award 2022 主辦單位｜500輯 合作夥伴｜台北101、中國信託銀行 指定用酒｜百富單一麥芽威士忌 指定用車｜Honda Taiwan 協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、B TERMINAL 航棧 贊助夥伴｜甲桂林廣告股份有限公司、京懋建設機構、國雄建設股份有限公司、富宇建設機構、櫻花建設股份有限公司 場地協力｜台北晶華酒店

陳木元精選菜色／牡丹 天ぷらTanpura 大極上 赤雲丹盛大葉。圖／陳木元 提供

陳木元精選菜色／牡丹 天ぷらTanpura 金絲透排翅 佐特調松露醬。圖／陳木元 提供