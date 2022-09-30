燦坤「愛，不能等」會員特典登場！全館商品5折起

現今已進入後疫情時代，大眾逐漸回到正常生活步調，燦坤即日起至10月10日盛大推出「愛，不能等」會員特典，全館商品5折起，會員獨享每日限定限量挑戰市場最低價，再搭配消費滿額豪禮、Surpass會員專屬獨享專屬禮遇等，用超值回饋與優惠給會員滿滿的愛。

活動期間燦坤實體會員於全台實體門市消費達30萬元，即享有燦坤最高等級黑卡Surpass VIP專屬7大禮遇，還加碼限量送Dyson Omni-glide多向吸塵器或Samsung Galaxy Tab S6 Lite 4GB/64GB Wi-Fi NEW；消費達50萬元送BOSCH洗碗機、Samsung紫愛你3機組等豪禮2選1。如果已是燦坤Surpass會員，燦坤獨家獻禮消費滿30萬元可享Dyson Airwrap™造型器或Switch Nintendo Switch OLED；消費滿50萬元送LG WiFi Styler智慧電子衣櫥或iPhone 14 Pro 256GB。

燦坤並推出燦坤K幣大放送，活動期間消費滿300元即可參加抽獎，累計達2,520元多一次抽獎機會，天天抽10名贈5,000燦坤K幣，更加碼每日抽2名贈25,000燦坤K幣。新加入燦坤會員除了享好禮多選1，綁定燦坤App再加碼送100燦坤K幣。

「愛，不能等」會員特典活動期間，使用指定燦坤K幣折抵消費享超值特惠價，Samsung Galaxy Z Flip4 5G 8GB/128GB原價30,888元，使用200燦坤K幣折抵可享超值優惠價27,888元；LG 18公斤蒸氣洗脫滾筒洗衣機＋2.5公斤mini洗衣機原價59,800元，會員價54,900元，使用200燦坤K幣折抵再現折6,690元。

指定款iPhone 14燦坤現貨限量供應中，購機並加購任一款手機保護殼加碼送Riivan iPhone 14鋼化玻璃保護貼、Riivan清潔3件組及ADAM OMNIA X kit 20W快充組，總價值超過2,370元；使用台新銀行指定信用卡並分期（3、6、8期）購買指定款iPhone 14，除了享超值配件組外，加購Just Care手機再折2,000元（手機保固一年期）或1,000燦坤K幣，限量200支；指定款Macbook Air M2最高現折3,283元。優惠數量有限，送完為止。

此外，燦坤會員獨享Acer指定款電競桌上型主機會員爆品價19,900元，限量500台；話題度超高的PS5地平線西域禁地＋Logitech G23模擬賽車方向盤現貨供應中，組合優惠價29,470元，限量200組；HP 15s筆記型電腦會員爆品價20,900元，再送Microsoft 365 Personal個人版一年盒裝；ASUS ViviBook Pro OLED搭載Intel第12代處理器原價42,900元，會員爆品價現省3,000元。購買LG Gram極致輕薄筆電＋VIEW組合包會員爆品價49,900元，再送科賦C720 512GB PCle SSD固態硬碟。

美好生活不能等，本次燦坤會員特典購買指定冰箱、洗衣機9折起，再送市價2,500元5年免費延長保固，加購指定直立式洗衣機內槽清洗＋消毒再加碼2年延長保固，還可享指定冰箱退還減徵貨物稅最高補助2,000元。Panasonic 610公升三門變頻冰箱原價40,900元，會員下殺6折特價35,490元，限量200台；TECO精品一對一變頻冷暖空調原價23,990元，會員爆品價18,900元，加購3,999元就送空調清潔保養2次、再享升級10年延長保固。

購買指定8K大尺寸電視就送任天堂Switch主機－藍紅電力加強版＋卡夾收納盒；LG 55型OLED EVO 4K極緻護眼電視會員爆品價65,900元，買就送壁掛架或燦坤獨家LG藍牙耳機好禮2選1，燦坤加碼再贈松井DC無葉細頸天鵝循環扇或one-meter玻璃3D氣旋無油空氣炸鍋。

為自己與家人守護健康，燦坤獨家推出OMRON手臂式血壓計＋Oral-B活力亮潔電動牙刷原組合價3,460元，會員爆品價1,688元，下殺49折；OMRON藍牙傳輸體重體脂計會員爆品價2,380元；SHARP 12坪a lot智慧空氣清淨機原價15,900元，會員爆品價12,720元；Dyson Supersonic吹風機銀銅色HD08＋石頭掃地機器人S7 MaxV Ultra原價74,599元，會員組合優惠價49,988元。

燦坤實體門市提供貼心服務，i color shop正式進駐燦坤台北中和旗艦店、內湖文德門市，現正推出燦坤會員至i color shop消費達指定金額再加碼送好禮。i color shop是日本知名百元商品品牌Seria與台灣icolor合作推出的百元商店，數百種商品主打「均一價49元」，商品皆從日本直送來台。