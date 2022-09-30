影／即將解封 華航舉辦「皮卡丘彩繪機CI」公益微旅行

隨著邊境即將開放，因應疫情而產生的微旅行也將告一段落，華航「皮卡丘彩繪機CI」今日舉辦微旅行公益活動，也是邊境開放前最後一次微旅行，由飛機編號B-18101的第一架A321neo執行任務，華航總經理高星潢擔任一日領隊，上午11時由桃園機場出發，向北飛越宮古島、沖繩及鹿兒島，隔空與好久不見的日本打招呼，下午2時30分回到松山機場，順利完成寶可夢搭機一日遊。

華航「皮卡丘彩繪機CI」微旅行活動在粉絲間引起熱烈討論，80席的限量座位開賣9 分鐘內銷售一空。華航響應「飛翔皮卡丘計畫」的公益精神，本次售票收入全數捐予家扶基金會，除此之外華航更特別邀請醫護團體及家扶基金會非營利幼兒園的小朋友一同參與微旅行，華航更為全機旅客捐贈共100噸減碳額度，用以抵換本次微旅行所產生之碳排放量，讓每位旅客都能體驗並達到碳中和飛行，致力社會公益及永續發展不遺餘力。

公益微旅行CI7616航班與旅客出門遛一遛，上午9時30分於C5R登機門舉行慶祝活動，由華航總經理高星潢、資深副總經理陳奕傑及The Pokémon Company董事福永晋偕同貴賓進行剪綵儀式，現場還準備了即拍即印的拍照設備為旅客留下珍貴紀錄，皮卡丘也現身歡送旅客，搭機旅客可在機坪360度近距離欣賞「皮卡丘彩繪機CI」，留下難能可貴的登機回憶。

微旅行機上餐點以彩繪機主題特色發想，融合標誌性的色彩元素，精心挑選在地食材，餐前麵包獻上風乾蕃茄起士麵包，主菜為「漢堡排蛋包飯佐多蜜醬」與「雞腿排蛋包飯佐多蜜醬」特製風味佳餚，以及寶可夢仙草奶凍甜品，增添用餐時的驚喜與樂趣，商務艙再加碼華航與法朋的合作甜點，點綴繽紛的飛行時光。

高空機上活動抽出短程線商務艙來回機票的最大獎達到微旅行高潮，華航也為每位參加微旅行的旅客準備豪華禮包，包含專屬紀念登機證書、寶可夢洗手手印章，機上限定手部清潔香氛禮盒、華航LOGO立體口罩組、KellyKiwi筆記本、 A321neo飄帶及訂製款不織布提袋，活動後再寄「皮卡丘彩繪機CI」模型。