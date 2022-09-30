500盤2022／「朧粵」獲15盤居冠 全台267間餐廳奪盤

由質感青年全媒體《500輯》原創、邀請50位跨界名人評審共同評選的第一份台灣人觀點美食評鑑「500盤」，2022年盛大邁入第二屆，今天於台北晶華酒店揭曉得盤榜單，並於現場公佈「11大特別獎得主」。今年全台總計共有267間餐廳奪盤，其中首度進榜的頂級粵菜餐廳「朧粵Longyue」，獲得15盤居冠；無菜單天婦羅料理「牡丹天ぷら」，拿下11個盤子居次；老字號「明福台菜海產」與全預約制私房菜「鄒記食舖」各獲得10盤，並列第三。

第二屆「500盤」頒獎典禮，總計有超過40間獲得3個盤子以上的餐廳來到現場。《500輯》發行人項國寧在致詞時表示：「『500盤』希望大家跟我們一起攜手合作，讓我們的飲食文化更有深度、更上一層樓。」評審代表世界名廚江振誠、美食評論家葉怡蘭與作家韓良憶，也一同出席觀禮。

延續「500盤」專注於菜色討論的招牌特色，以單道菜來看，「朧粵Longyue」功夫菜「手吊脆皮雞」，以及去年開幕的台中無菜單料理「飛花落院」的「旬味釜飯」，分別獲得4個盤子領先群雄。

獲得3個盤子的10道菜，分別來自9家餐廳，包括「朧粵Longyue」的「花膠螺頭湯」與「粥水百合芥菜」，「晶華軒」的「膏蟹馬蹄蒸肉餅」、「鼎泰豐」的「蛋炒飯」、以及「明福台菜」的「一品佛跳牆」；還有「Solo Pasta」的「拿坡里燉章魚」、「PASTi」的「阿瑪菲白帶魚卷煙燻起司」；「Sinasera 24」的「新東洋白蝦、韭菜、香草」、「WILD DONKEY野驢小餐館」的「伏特加番茄奶油水管麵與章魚」、以及「à la maison在家裡」的「葉氏風格熟成牛排」。

現場同步公布「11大特別獎」得主。由名廚江振誠主理的頂級餐廳「RAW」，以菜單「Re:define future」體現環境正面臨種種挑戰的現況，第二度獲得「創新概念獎」肯定。「落地生根獎」由來自新加坡的「JL Studio」主廚林恬耀拿下。世界麵包冠軍陳耀訓研發的「紅土鹹蛋黃酥」自推出以來掀起全台搶購潮，儼然締造了一個台灣新習俗，贏得「點食成金獎」。

明福台菜海產由高齡超過80歲的阿明師掌廚，將早期台菜大宴的特色保留至今，獲頒「經典台味獎」。「MAD by Le Kief」主廚易柏翔以濃縮、減壓蒸餾等手法萃取食材風味，拿下「注目新秀獎」。陳嵐舒的fusion代表作餐廳「gubami Social」，拆解重組台式、中式，西方等各式料理風格，得到「台味再進化獎」肯定。

位於高雄的法式餐廳「Marc L³」主廚廖偉廷，使用近70%的台灣當季食材，特別是以全雞為概念創作的「金璟雞」食材浪費趨近於零，拿下「台灣食材獎」。「老店傳承獎」由台灣最具代表性的國際化餐飲品牌「鼎泰豐」獲得。「將來銀行經典獎」得主是法式餐廳「Orchid by Nobu Lee蘭」。該餐廳行政主廚李信男從台灣出發，途經新加坡、紐西蘭、日本、法國與澳洲，薈萃各方文化後端出超越主流的創新詮釋，如同「將來銀行 NEXT BANK」跳脫傳統金融思維，帶給消費者嶄新且餘韻不絕的獨到體驗。

由500輯於今年發起的青年獎項「500Young」，本次也延續至500盤中。「500Young特別獎」頒給年僅10歲便在《小小頂級廚師美國版》第八季奪冠的台裔小女孩朱如茵（Liya）；「500Young領路人獎」則選擇頒發給朱如茵的偶像江振誠，兩人前陣子在《500輯》的安排下一起度過「主廚的一天」，此般互動也成為第二屆「500盤」珍貴的傳承風景。

第二屆500盤 The 500 Dishes Award 2022 合作夥伴｜台北101、中國信託銀行 指定用酒｜百富單一麥芽威士忌 指定用車｜Honda Taiwan 協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、B TERMINAL 航棧 贊助夥伴｜甲桂林廣告股份有限公司、京懋建設機構、國雄建設股份有限公司、富宇建設機構、櫻花建設股份有限公司 場地協力｜台北晶華酒店 第二屆【500盤】2022 特別報導 ● 第二屆【500盤】2022：官網 ● 第二屆【500盤】2022：完整得獎名單 ● 第二屆【500盤】2022：11大特別獎 ● 第二屆【500盤】2022：50個評審的美食故事

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