新北庇護禮「樸樹咖啡」買二送一 4大平台開賣中

新北勞工局推出新北庇護禮「樸樹咖啡禮盒」加倍送活動，即日起至10月31日，到四大電商平台購買咖啡，可享濾掛手沖咖啡買二送一優惠，再贈行李造型手工皂，滿399元可獲得刮刮卡可抽到多項好禮，總金額高達60萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，今年推出的新北庇護禮是由樸樹咖啡樹林店庇護工場以「愛」與「分享」為核心概念，希望把咖啡職人對於工作的熱「愛」，透過高品質咖啡的香氣與口味「分享」給消費者，並以「癮遊咖啡 手沖幸福」為主軸，禮盒中的內容品項有10種，可品嚐不同豆種和產區風味，是送禮自用的最佳首選。

陳瑞嘉指出，即日起至10月31日，民眾在YAHOO奇摩、PC Home、露天拍賣及蝦皮購物四大電商平台購物商城支持庇護工場，活動期間不僅享「新北庇護禮—樸樹咖啡」買二送一，再加贈行李造型手工皂好禮，還有滿399元再送刮刮卡，有機會刮中最夯的GOGORO VIVA MIX、IPHONE13、黃金條塊、家電等豐富好禮，總獎金高達60萬元。

陳瑞嘉表示，新北市27家庇護工場已協助超過500位的庇護員工就業，在商品及服務都力求專業及創新，尤其疫情期間，線上購物是安心採買的好選擇。歡迎民眾一起支持與鼓勵身心障礙者對工作的努力付出，並與家人好友品嚐分享這份特別的幸福。