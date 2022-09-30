500盤2022／奪盤大贏家出爐！朧粵狂摘15盤 七道菜入選

第二屆「500盤」的奪盤大贏家為粵菜餐廳「朧粵」，以7道菜、摘下15盤殊榮。其中，招牌菜「手吊脆皮雞」更是一菜奪4盤，「花椒螺頭湯」與「粥水浸食蔬」也各有3盤推薦；評審來自各界，但對此間美食看法近似，足證實至名歸。

「朧粵」由連續6年摘下上海米其林二星的名廚簡捷明操刀，開幕年餘廣獲好評，每個餐期只限量供應兩隻的「手吊脆皮雞」是餐廳首推菜色，知名作家李昂形容「皮脆肉不柴，香脆軟嫩多汁無敵。」「最正宗的做法，廚師站在爐前花40分鐘的時間將油從熱鍋上一匙匙的淋上整隻雞。」

防疫女神賈永婕也盛讚這道超級功夫菜，「嘗起來外酥內嫩，口感也不像一般放入油鍋裡炸的雞肉那般油膩。」美食評論家高琹雯認為，「應是台北數一數二好，工序細節很重要：首先選的雞要有油脂才適合，淮鹽醃得剛好入味，然後風乾，再炸的時候皮才會脆。因為費工手吊淋油，每日限量供應；雞味濃，熟度好，汁多肉嫩，更厲害是皮，又薄又脆，輕咬即斷，一口就給你多重的享受，是中菜很迷人的地方。」

蔡珠兒、裴偉、詹宏志一致將盤投給「花膠螺頭湯」。圖／蔡珠兒提供

「花膠螺頭湯」也拿下3盤，作家蔡珠兒形容，「花膠柔厚，湯水清澈鮮甜，看似極簡，卻蘊藏上好用料和功夫。」這也是PChome集團董事長詹宏志印象最深刻的湯品，詹宏志在香港也喝到過不少極好的此湯，他說，「我不敢說這個一定比香港做的都好，但絕對是我吃過最好的之一。」

朧粵的「粥水浸時蔬」表現亮眼，一菜摘三盤。圖／馬世芳提供

同樣摘下3盤的「粥水浸食蔬」，菜名看似平實無華，媒體人裴偉說，朧粵的菜很華麗，當我吃到這道「粥水浸時蔬」的時候，我整個人一下子就清爽起來了。樂評人馬世芳也盛讚「選用的是芥菜，每一片都修成小船形狀，肉厚而甜，既脆又嫩，十分入味，從沒吃過這樣口感的芥菜，五體投地。」

永豐餘生技總經理何奕佳也投給了「粥水浸時蔬」一盤。「這是我記憶最深的，聽說是主廚小時候常吃的一道家常菜。將米用大量的水熬成清甜有滋味的米漿，加上當令的鮮甜的百合帶出米漿的甜味，搭配有點苦甘的冬季大芥菜，甚至沒有加鹽，成為宴席中最爽口又很滋潤的一道菜。」

蔣雅淇與詹偉雄將盤給了朧粵的「金蒜黑豚叉燒」。圖／蔣雅淇提供

一菜摘兩盤的「金蒜黑豚叉燒」，讓STUDIO A 共同創辦人蔣雅淇笑說，「肉質細緻咬起來差點讓大牙無用武之地！」最後給出四字結論：「無人能比」。

此外，作家韓良憶將盤投給「古法燉羊腩煲」，她形容此菜「羊肉燉得香且爛，腴美不膩；枝竹彈牙，不過靭。加了腐乳和蘿蔔的湯汁溫潤清雅」；台灣大哥大總經理林之晨則投了「避風塘炒鴨骨」，「過往聽到避風塘的做法多是用在炒螃蟹，但沒想到除了跟新鮮螃蟹合味，與酥炸後的鴨骨一起火炒，居然能是如此人間美味，讓烤鴨三吃的第三道完全可以跟前兩道擺在一起，而不會覺得第三道是一個犧牲打。」

林之晨推薦朧粵的「避風塘炒鴨骨」。圖／林之晨提供

還有一道「金沙脆蝦腸粉」也奪盤，給盤人是威士忌專家林一峰，直指「這幾年吃過最好吃的腸粉就是它了！」形容脆蝦腸粉「蝦仁爽脆、油條酥脆，粉皮滑嫩軟彈，連夾在其中的韭黃，都有著畫龍點睛之效。最讓人感動的細節，是蝦仁被仔細地夾在油條中心，入口咀嚼後所產生的平衡感，讓人非常感動。」

「金沙脆蝦腸粉」也奪盤，林一峰說是「這幾年吃過最好吃的腸粉」。圖／林一峰提供

第二屆500盤 The 500 Dishes Award 2022 主辦單位｜500輯 合作夥伴｜台北101、中國信託銀行 指定用酒｜百富單一麥芽威士忌 指定用車｜Honda Taiwan 協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、B TERMINAL 航棧 贊助夥伴｜甲桂林廣告股份有限公司、京懋建設機構、國雄建設股份有限公司、富宇建設機構、櫻花建設股份有限公司 場地協力｜台北晶華酒店 第二屆【500盤】2022 特別報導 ● 第二屆【500盤】2022：官網 ● 第二屆【500盤】2022：完整得獎名單 ● 第二屆【500盤】2022：11大特別獎 ● 第二屆【500盤】2022：50個評審的美食故事 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康