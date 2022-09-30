500盤2022／台灣天婦羅的天花板！牡丹 天ぷら狂掃11盤

2018年開幕至今的「牡丹 天ぷら」，乃是台灣少見的頂級天婦羅餐廳。關鍵的炸功師承日本星級天婦羅名店「長谷川」，被許多饕客視為「台灣天婦羅的天花板」。在2022的500盤活動中，牡丹一舉獲得11盤的肯定，包括陳木元、陳泰銘、詹宏志、劉若英、林心如等評審，均給予絕佳好評。

牡丹在本屆活動中，共計有9道菜入選，共計得到11盤。其中招牌的「炸香魚」就獨攬2盤。林心如評論「小巧的炸香魚無需過多形容，就是可愛又好吃的一道菜。」，而詹仁雄則評論「天婦羅和鹹酥雞的概念類似，但這條小魚炸到能『站起來』，搭配上這難尋的服務與用餐空間，位子難訂也是合理。」

赤雲丹盛大葉。圖／陳木元提供

同樣獨獲2盤「赤雲丹盛大葉」，考驗了主廚對於食材、油溫、麵衣狀態、炸功等諸多細節的完美掌握，也被視為牡丹的明星料理。劉若英就形容「這道海膽天婦羅用紫蘇葉包裹海膽，增加了一層酥脆感和香氣，必點推薦」。陳木元同樣給出高度評價，表示「來自北海道的高級赤海膽，經師傅精湛的技藝炸至完美的外酥內嫩，將一整顆大海的精華鎖在那薄薄的麵衣裡。」同時陳木元也讚譽「酥脆的紫蘇葉香氣清新迷人，配上溫熱多汁的新鮮赤海膽，濃郁的甘甜在口中一次爆發。」

金絲透排翅佐特調松露醬。圖／陳木元提供

除此之外，陳木元也投票給「金絲透排翅佐特調松露醬」，翁美慧則推「官燕松葉蟹羹」；詹宏志、陳泰銘各挑選「鹿兒島鱚魚」、「蝦餅茶泡飯」得盤；張大衛一次推薦「鮑魚毛蟹素麵佐醋凍」、「香酥卷海老」兩款菜色，王浩威則選擇了「柳葉魚」獲獎。多樣化的菜色，也顯現出牡丹在天婦羅料理中的精湛實力。

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