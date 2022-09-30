500盤2022／老饕一位難求！明福台菜、鄒記食舖同獲10盤肯定
外觀低調、簡樸的「明福台菜海產」，是許多政商名流爭相上門的人氣餐廳，一位難求！在本屆的500盤活動中，明福獲得了10盤，其中明星料理「一品佛跳牆」更獨拿3個盤子。至於私廚餐廳「鄒記食舖」，被譽為全台北最難預定的餐廳之一，同樣共得到10盤肯定。
明福「一品佛跳牆」，一直是必點招牌菜。陶晶瑩表示，「沒有過分勾芡、湯色澄清，入口味道清爽，下肚後香氣濃郁，吃得到竹筍、銀杏、荸薺、干貝、杏鮑菇等食材燉煮的精華，裡面的豬腳熬得軟爛，筷子一夾就自動散開，入口即化，是阿明師多年料理功力的呈現」。國際名廚江振誠更是直接給予「明福的『佛跳牆』已經是一個經典了」的絕佳好評。此外，明福的麻油腰片、鮑魚糯米雞湯、金錢蝦餅、炒米粉、清燉牛肉羹等菜色，也都成功獲得評審們的盤數。
候位時間動輒上年的「鄒記食舖」，其中「蔥油牛舌」獲得2盤，評審黃冠華說，「鄒記的蔥油牛舌並不會太過浮誇，滷後淋上特製蔥油醬，再搭配新鮮蔥花，比外面的牛舌多了滷香、強化了蔥香，但是口感嚼勁，會讓你記住這一道菜。」
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藝人林心如不僅同樣票投蔥油牛舌，還喜歡煙燻圓鱈、薺菜春捲，一人以3盤支持。她評論「薺菜春捲炸得乾爽不油膩，味道嘗來清甜爽口」，另外同樣票投薺菜春捲的蔣雅淇也讚賞「入口時更薄更酥脆地在唇齒間炸開，接著迎面而來的是浙江人獨愛的現切薺菜，伴著芝麻油的香氣。不管來吃多少遍， 四季菜單如何更迭，每次必點薺菜春捲的決心絕不改變。」
鄒記食舖獲得10盤的好成績中，還有清燉羊肉、腐皮蔬菜捲、蟹粉拌麵、黃豆鮑魚燒元蹄、花膠元蹄燉鮑魚等不同菜色上榜。
第二屆500盤 The 500 Dishes Award 2022
主辦單位｜500輯
合作夥伴｜台北101、中國信託銀行
指定用酒｜百富單一麥芽威士忌
指定用車｜Honda Taiwan
協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、B TERMINAL 航棧
贊助夥伴｜甲桂林廣告股份有限公司、京懋建設機構、國雄建設股份有限公司、富宇建設機構、櫻花建設股份有限公司
場地協力｜台北晶華酒店
第二屆【500盤】2022 特別報導
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