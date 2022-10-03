超乎想像的塑型力！大師系列陶瓷管梳 讓你擁有百變造型
想要打造有捲度的髮型、蓬鬆的髮根或是讓亂翹的頭髮乖乖恢復原狀，從現在起，在家都能輕鬆辦到!
大師系列陶瓷管圓梳的超強抓髮力，V型耐熱負離子梳針能牢牢固定髮絲，可以放心的大風吹，控髮力極佳不會越吹越亂! 爆炸式超展開梳毛，交錯密植的黑白雙色天然豬鬃，讓你輕鬆拉直或吹彎髮尾。陶瓷軸心讓導熱瞬間且均勻持久，減少頭髮長時間受熱的傷害；精選山桃木梳柄，保留木紋的粗曠質感，吹整捲動時不手滑，造型更容易。
豬鬃毛含有豐富的角蛋白(Keratin)，梳頭時能將養分帶入毛髮鎖水保濕、撫平毛鱗片，修護受損髮的韌性與彈性還可把頭皮的油脂帶到髮身，並帶走頭髮上的灰塵，使頭皮、頭髮更健康。
Pandora's Beauty Box是由長期為國外打造專業髮梳的設計團隊所組成的品牌，以製造國外專業髮梳的經驗，把髮梳從工具變成一項有溫度的生活必需品，一同感受不同的生活體驗與質感，於有.設計平台販售，期間限定Pandora's Beauty Box品牌全系列88折起，詳情請洽活動專區查詢。
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