超乎想像的塑型力！大師系列陶瓷管梳 讓你擁有百變造型

想要打造有捲度的髮型、蓬鬆的髮根或是讓亂翹的頭髮乖乖恢復原狀，從現在起，在家都能輕鬆辦到!

圖 / 有.設計 uDesign 提供

大師系列陶瓷管圓梳的超強抓髮力，V型耐熱負離子梳針能牢牢固定髮絲，可以放心的大風吹，控髮力極佳不會越吹越亂! 爆炸式超展開梳毛，交錯密植的黑白雙色天然豬鬃，讓你輕鬆拉直或吹彎髮尾。陶瓷軸心讓導熱瞬間且均勻持久，減少頭髮長時間受熱的傷害；精選山桃木梳柄，保留木紋的粗曠質感，吹整捲動時不手滑，造型更容易。

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豬鬃毛含有豐富的角蛋白(Keratin)，梳頭時能將養分帶入毛髮鎖水保濕、撫平毛鱗片，修護受損髮的韌性與彈性還可把頭皮的油脂帶到髮身，並帶走頭髮上的灰塵，使頭皮、頭髮更健康。

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