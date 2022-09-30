夢幻滿月預告！Hermes 2023春夏時裝秀 明晚直播

緊接著米蘭時裝周之後，巴黎時裝周也在本周接續登場。眾所矚目的愛馬仕（Hermes）則預告將在10月1日巴黎時間下午兩點半，發表2023女裝時尚秀。

日前Hermes並在官方Youtube頻道上釋出一只超短的10秒預告影片。影片中大量使用左右拼接的靜態或動態視覺，變化的太陽或天空雲朵、晃動的身（剪）影，同時Hermes再於秀前釋出一張主視覺照片，夜空中的滿月、周圍並佈滿了變化中的雲朵，帶來無限暗示。