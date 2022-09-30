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夢幻滿月預告！Hermes 2023春夏時裝秀 明晚直播

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了官方釋出的滿月情境照片，Hermes也同步在官方Instagram帳號中釋出多組視覺，提前預告了2023春夏女裝的風格可能。圖 / 翻攝自 IG @ Hermes（合成圖）
除了官方釋出的滿月情境照片，Hermes也同步在官方Instagram帳號中釋出多組視覺，提前預告了2023春夏女裝的風格可能。圖 / 翻攝自 IG @ Hermes（合成圖）

緊接著米蘭時裝周之後，巴黎時裝周也在本周接續登場。眾所矚目的愛馬仕（Hermes）則預告將在10月1日巴黎時間下午兩點半，發表2023女裝時尚秀。

日前Hermes並在官方Youtube頻道上釋出一只超短的10秒預告影片。影片中大量使用左右拼接的靜態或動態視覺，變化的太陽或天空雲朵、晃動的身（剪）影，同時Hermes再於秀前釋出一張主視覺照片，夜空中的滿月、周圍並佈滿了變化中的雲朵，帶來無限暗示。

除了在巴黎實體走秀外，大秀也將在網路上直播，可於Hermes官方網站：https://www.hermes.com/tw/zh/ ，或Youtube頻道中欣賞，並將自台北時間10月1日晚上10點半，同步開始直播。

Hermes將在10月1日晚上10點半，帶來2023春夏女裝秀發表。圖 / Hermes提供
Hermes將在10月1日晚上10點半，帶來2023春夏女裝秀發表。圖 / Hermes提供

巴黎 直播 時裝周

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