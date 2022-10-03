霹靂降世！攜手MORR機能防水外套打造機車族戰衣
近幾年時尚品牌將設計靈感延伸至動漫界，機能服飾品牌MORR與霹靂布袋戲聯手合作，高機能布料與高人氣主角完美搭配，將三位英雄的特色融合在外套細節處令人驚豔，已引起MORR的粉絲和霹靂迷的關注，再次掀起一波搶購風潮。
此次聯名系列共推出四款設計，【機能防水外套x素還真】、【磁吸式反穿防水外套x疏樓龍宿】與【反光LOGO延伸鞋套雨褲】採用MORR特有的機能性材質—2.5層防水布料，尼龍仿棉加環保透氣防水膜，並在內裡加上0.5層的親膚塗層，防風防水兼具透氣舒適特性。【機能動感防護外套X挹天癒】選用醫療規格等級布料，具備抗UV、抗菌、防水、輕薄、自體收納等多功能，可有效阻隔紫外線、飛沫與病毒。
自2013年MORR上市後，推出多款超強防水雨衣和外套，深獲消費者的喜愛，此次設計將三位霹靂英雄的元素融入品牌經典的防水系列商品；素還真款的細節採用清蓮圖案、麒麟臂章設計，打造大器又霹靂的防水外套，疏樓龍宿款取自角色高貴儒雅的氣質，使用銀白細膩圖紋在白色反穿外套上，展現低調的奢華，挹天癒款以精心挑選的新色天癒藍做為底色，再以白金黑勾勒出風雲圖案，搭配醫者形象製作抗菌防疫防水外套，疫情期間出門安全又霹靂。
機車族總在豔陽下或風雨中穿梭，他們真正需要的是舒適且實用的多功能風雨衣，創辦人何宏新表示 —『或許MORR不是大眾心目中廉價的品牌，但是品質、功能和環保是我們能做出的保證，拒絕廉價的拋棄式雨衣，堅持只推出物有所值的商品。』MORR品牌重視減碳和友善環境的問題，選用PU環保透氣防水布料，捨棄市面常見的PVC塑膠防水布料，創造出獨特的雨衣設計，在台灣的雨衣市場裡脫穎而出。於有.設計平台期間限定優惠中，詳情請上活動頁面查詢。
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