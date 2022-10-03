快訊

用「媽媽精神」選縣市長 她們的少女時代讓人驚訝

外資狂賣！台積電股價再下殺到417元 股東141萬人創新高

台61草漯路段大重機「翹孤輪」 網罵：重機界垃圾

霹靂降世！攜手MORR機能防水外套打造機車族戰衣

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
一遇風雨便化龍！披上戰甲和霹靂英雄一起在風雨中穿梭。 圖 / 有.設計 uDesign 提供
一遇風雨便化龍！披上戰甲和霹靂英雄一起在風雨中穿梭。 圖 / 有.設計 uDesign 提供

近幾年時尚品牌將設計靈感延伸至動漫界，機能服飾品牌MORR與霹靂布袋戲聯手合作，高機能布料與高人氣主角完美搭配，將三位英雄的特色融合在外套細節處令人驚豔，已引起MORR的粉絲和霹靂迷的關注，再次掀起一波搶購風潮。

機能服飾品牌MORR與霹靂布袋戲聯手合作，高機能布料與高人氣主角完美搭配 圖 / 有.設計 uDesign 提供
機能服飾品牌MORR與霹靂布袋戲聯手合作，高機能布料與高人氣主角完美搭配 圖 / 有.設計 uDesign 提供

此次聯名系列共推出四款設計，【機能防水外套x素還真】、【磁吸式反穿防水外套x疏樓龍宿】與【反光LOGO延伸鞋套雨褲】採用MORR特有的機能性材質—2.5層防水布料，尼龍仿棉加環保透氣防水膜，並在內裡加上0.5層的親膚塗層，防風防水兼具透氣舒適特性。【機能動感防護外套X挹天癒】選用醫療規格等級布料，具備抗UV、抗菌、防水、輕薄、自體收納等多功能，可有效阻隔紫外線、飛沫與病毒。

高機能防撥水布料與角色元素的結合。 圖 / 有.設計 uDesign 提供
高機能防撥水布料與角色元素的結合。 圖 / 有.設計 uDesign 提供

自2013年MORR上市後，推出多款超強防水雨衣和外套，深獲消費者的喜愛，此次設計將三位霹靂英雄的元素融入品牌經典的防水系列商品；素還真款的細節採用清蓮圖案、麒麟臂章設計，打造大器又霹靂的防水外套，疏樓龍宿款取自角色高貴儒雅的氣質，使用銀白細膩圖紋在白色反穿外套上，展現低調的奢華，挹天癒款以精心挑選的新色天癒藍做為底色，再以白金黑勾勒出風雲圖案，搭配醫者形象製作抗菌防疫防水外套，疫情期間出門安全又霹靂。

使用PU環保透氣材質取代PVC材質雨衣。 圖 / 有.設計 uDesign 提供
使用PU環保透氣材質取代PVC材質雨衣。 圖 / 有.設計 uDesign 提供

機車族總在豔陽下或風雨中穿梭，他們真正需要的是舒適且實用的多功能風雨衣，創辦人何宏新表示 —『或許MORR不是大眾心目中廉價的品牌，但是品質、功能和環保是我們能做出的保證，拒絕廉價的拋棄式雨衣，堅持只推出物有所值的商品。』MORR品牌重視減碳和友善環境的問題，選用PU環保透氣防水布料，捨棄市面常見的PVC塑膠防水布料，創造出獨特的雨衣設計，在台灣的雨衣市場裡脫穎而出。於有.設計平台期間限定優惠中，詳情請上活動頁面查詢。

品牌 紫外線

延伸閱讀

機車考照大變革！ 今年死亡破千人 王國材：不排除增路考

台中外埔水美活動中心老舊 補強、防水與無障礙電梯 明天完工

開學季年輕機車族肇事多 內湖警赴校園分析肇事態樣

科技結合布袋戲 「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」17日蓮池潭登場

相關新聞

星巴克「買一送一」又來了！ 這次要先在社群尋找小熊

迎接10月的第一個星期一，星巴克「買一送一」又來了！為慶祝國際咖啡日，只要至星巴克Facebook、Instagram、...

霹靂降世！攜手MORR機能防水外套打造機車族戰衣

近幾年時尚品牌將設計靈感延伸至動漫界，機能服飾品牌MORR與霹靂布袋戲聯手合作，高機能布料與高人氣主角完美搭配，將三位英雄的特色融合在外套細節處令人驚豔，已引起MORR的粉絲和霹靂迷的關注，再次掀起一波搶購風潮。

超乎想像的塑型力！大師系列陶瓷管梳 讓你擁有百變造型

想打造有捲度的髮型、蓬鬆的髮根或是讓亂翹的頭髮乖乖恢復原狀，從現在起，在家都能輕鬆辦到!

CoolBar．酷吧！冷萃咖啡機 暢快享用不被冰塊稀釋的5℃鮮萃

用咖啡迎接每天的早晨，作為大腦開機的按鍵，已經是忙碌現代人的規律步驟。便利商店的咖啡只為作為補充咖啡因，而連鎖咖啡店的咖啡價格越來越高，想要喝一杯好咖啡，真的好難。InPure團隊為忙碌的現代人，設計出CoolBar．酷吧!冷萃咖啡機，讓你跟繁複步驟說Bye-bye，一鍵就可以輕鬆搞定職人級的好咖啡、茶。在家輕鬆開張專屬於你自己的Caf’e，打造美好生活的儀式感。

暴龍化石首次登上亞洲拍場「尚神」身價估8億元

拍賣市場無奇不有。但近年最令人驚奇的拍賣當屬恐龍化石。兩年前，佳士得在紐約以破台幣9億元的天價拍出暴龍化石史丹（Stan...

雙濱小鎮 慢遊

聯合報有行旅企畫的「小鎮，走慢了時間，走進雙濱不平凡的日常」旅程，將沿著台十一線從花蓮豐濱慢遊到台東長濱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。