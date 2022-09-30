父子傳承 傳奇登山家之子Simon Messner無氧登白朗峰
在一脈相承的家族中，人們總能發現：追求挑戰、向未知前行的精神是可以被傳承的。傳奇登山家Reinhold Messner之子Simon Messner日前成功無氧登頂白朗峰（Mont Blanc），過程中除追隨父親傳奇身影，同時也戴上了萬寶龍1858系列Geosphere世界時間限量表款，胸懷世界。
Simon Messner和他的三個姊姊都在年輕時已經開始登山，同時他也承繼了由父親而來的優良傳統：不使用輔助氧氣、盡量減少使用額外設備。其父Reinhold Messner是全世界首位成功攀登全世界14座8,000公尺高山的傳奇登山家，而無氧氣輔助，更大幅增加了在5,000公尺以上的體能負荷。
由於Reinhold Messner已與萬寶龍結為好友，今年八月時Simon Messner也承繼了父親的意志，配戴上1858系列Geosphere零氧腕表，先由法國南針峰出發、最終抵達了萬寶龍的精神原點：白朗峰（Mont Blanc）。
而他手上配戴的萬寶龍1858系列Geosphere世界時間限量表款，亮點之一在於表殼底蓋以3D雷射鐫刻技術，模擬猶如日落時分的白朗峰景致。亮點之二則在於：這是品牌的第二款「零氧」腕表，機芯在裝入表款後，表殼內部的氧氣被抽走，因此將可消除高海拔溫度劇烈變化時可能的起霧，機芯零件使用期限也能延長。表款動力來源是MB 29.25自動上鍊機械機芯，並具時間顯示與世界時間功能，不僅通過萬寶龍500小時測試，限量1786只則為紀念Jacques Balmat於1786年8月8日首次登上白朗峰。
登上白朗峰並非一蹴可及之事，但從即日起，凡前往萬寶龍全省包含台北101、信義新天地A8、板橋大遠百、遠百竹北、台中新光、台南新光、漢神巨蛋、義享時尚廣場E SKY MALL等8間直營店，便能透過虛擬眼鏡的幫助，體驗此一曼妙、驚人的奇異旅程。活動已由即日起開始，並至10月31日（一）為止。
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